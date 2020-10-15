"Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Им светит запрет на активы в ЕС и даже въезд в страны, которые в него входят. Такие же санкции ввела и Великобритания", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Наверное, у Бортникова или тем более сапога Меняйло активов нет, а в ЕС они не ездят, но тут ведь важен вопрос оценок. А они таковы... Навальный был отравлен химическим оружием (комиссию по его уничтожению возглавлял Кириенко) силами ФСБ (Бортников) во взаимодействии с Минобороны (Криворучко и Попов) как лидер политической оппозиции (Кириенко и Ярин), причем, решение было принято на уровне президента (Меняйло). Ровно для правильного прочтения санкции и введены, а не для того, чтобы Бортников не покупал себе в Милане костюм.

Российская сторона может сколько угодно заниматься дискредитацией Навального, ловить зачем-то Певчих и уклоняться от расследования, свои оценки Запад дал. Формат "а ты докажи!" тут не работает, ибо обвинения носят не уголовный, а политический характер и возлагают не юридическую, а политическую ответственность. Юридическое расследование может и помогло бы изменить политические оценки, но Россия его не проводит.

Санкции по Навальному если не самые масштабные со времен Крыма, то касаются наиболее значимых лиц, в том числе из политического блока, чего не было ни после "Боинга", ни после Скрипалей".