"Не буду в очередной раз разбирать противоречащие один другому и совершенно беспомощные аргументы российской стороны по делу об отравлении Навального. Оставим их пропагандистам с федеральных телеканалов, которые последние дни с помощью примитивных софизмов доказывают подведомственной аудитории, что Навального, во-первых, не травили вовсе, а во-вторых, если и травили, то исключительно агенты иностранных разведок", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Куда любопытнее посмотреть на госчиновника, на которого возложена высокая ответственность поддержания внешних сношений от имени России и который сам объявляет об отказе от диалога с партнером, еще недавно числившимся важнейшим. Надо сказать, что отказ от вдруг ставшего неприятным диалога - это фирменное блюдо советской дипломатии. Если грозит мат, самое время перевернуть доску и съездить партнеру по физиономии. Последствия таких эскапад всякий раз были для Москвы прискорбными.

Так, Иосиф Сталин приказал советскому представителю бойкотировать заседания Совбеза ООН, когда в июне 1950 года обсуждалось нападение Северной Кореи на Южную. В результате была принята резолюция, которая позволила придать военным силам США и их союзников, вступившим в войну, статус войск ООН. В 1983-м по приказу генсека Андропова советская делегация ушла с переговоров по ракетам средней дальности, выражая возмущение по поводу начавшегося развертывания в Европе американских "Томагавков" и "Першингов". Американцы воспользовались ситуацией, начав оправдывать это развертывание "неконструктивностью" русских.

Работа дипломата состоит, нравится это г-ну Лаврову или нет, в том, что он обязан в любых обстоятельствах защищать позицию своей страны, даже если она, эта позиция, как сегодня, увы, построена на примитивном передергивании. Дипломату платят деньги за то, что он играет теми картами, что есть на руках. Есть, конечно, еще гипотетический шанс уйти в отставку, чтобы не защищать преступления своей страны. Но это, как можно понять, не про Лаврова. Он, очевидно, с согласия главного начальника выбрал третий путь - просто устраниться от общения с главным европейским институтом. По той же логике ребенок, когда испытывает страх, прячется под одеяло - если не вижу ничего неприятного, то его и нет вовсе. Одна беда, если дела пойдут таким образом, довольно скоро рачительный главный начальник задумается, так ли уж нужна дипломатическая служба, которая не желает вести неприятный диалог. Для зубодробительных заявлений есть Минобороны и его пресс-служба. Для несуразных объяснений отказа в возбуждении следствия по поводу очевидного преступления есть Следственный комитет. Для вешания лапши на уши подведомственному населению - соловьевы/гордоны. МИД оказывается совершенно лишним.

Закономерно то, что заявление Лаврова о нежелании вести диалог случилось как раз тогда, когда в результате двадцатилетнего путинского правления, бесконечных попыток создать "энергетическую сверхдержаву", получения лидерства в гонке вооружений влияние России на международной арене решительно снижается. Вот только что Москва попыталась подтвердить статус главного "решалы" на Южном Кавказе и усадила за стол переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении. После 11-часовых бдений под председательством Лаврова было принято заявление о перемирии. Однако после полуторачасового перерыва бои возобновились по всей линии фронта. Мало того, Азербайджан нанес "превентивные" удары (и признал это) по территории Армении.

Турецкие официальные лица очень ясно дали понять, что без учета позиции Анкары, совершенно открыто поддерживающей Баку, никакие соглашения по Карабаху невозможны. Но со стороны России не следует никакой внятной реакции. Кажется, по причине опасений, что российские предупреждения будут проигнорированы. Москва перестала быть силой, с которой следует считаться.

Весьма ясно место России только что описал шеф британской контрразведки Кен Маккаллам: "Если вы спросите меня, разведка какой из стран причиняет больше всего проблем Великобритании на октябрь 2020 года, то я отвечу, что это - Россия, - прямо заявил глава МИ-5. - Но если вы спросите, какая из стран будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие и представлять самые большие возможности и самые большие проблемы для Британии, то это - Китай. Образно выражаясь, если российские спецслужбы - это периоды плохой погоды, то Китай - это целое изменение климата".

Один из лояльных Кремлю экспертов уже пришел к легко предсказуемому выводу: отношения России и Запада пришли к естественной деградации из-за того, что оказались "концептуально исчерпанными". Действительно, готовность к отравлению политических оппонентов ни в какую западную концепцию не вписывается. При этом эксперт настаивает, что европейский подход уже не является безальтернативным, что на смену ему пришел моральный плюрализм, предполагающий, очевидно, широкое использование различных ядов. Эксперт констатирует: Россия переориентирует свою политику с Запада на Азию.

Ну, если так, то роль главы внешнеполитического ведомства постепенно перейдет российскому послу в Пекине. Ну, и отчасти военному атташе при посольстве России в КНДР. Товарищ Ким Чен Ын - большой спец по ядам..."