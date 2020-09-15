"Хорошая метафора происходящего, особенно в связи с глобальным потеплением в северных широтах - заболачивание местности. Россия плодит вокруг себя болота гибридных конфликтов", - пишет профессор НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"Абхазия с Осетией, Донбасс, Сирия, теперь возникла, стремительно растет и загорается торфяным пожаром Беларусь. И всюду - мутный процесс урегулирования с неясным концом, бесконечные переговорные форматы с Европой и Америкой, формула 2+4, формула Штайнмайера, какие-то новые формулы сейчас будут с Беларусью.

Болото с расследованием "Боинга", болото с расследованием "Новичка". Какая-то удивительная империя, которая вместо четко обозначенного пространства режимов и границ, как хотя бы прежде Советский Союз и его глобальный периметр, плодит вокруг себя вязкие топи неопределенности, где блуждают газовые огоньки и испаряются токсичные миазмы".