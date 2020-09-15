"Каждому государству есть чем гордиться. Взять Германию - у них лучшая в мире рулька. А, вот, лучший в мире круассан - во Франции. То есть у каждого есть свой бренд, потеря которого это все равно, что потеря чести. Наш бренд - мы его еще от СССР унаследовали - найти в любой точке мира и укокошить предателя государства", - пишет бывший политик на своей Facebook.

"Чем укокошить - неважно: хоть зонтиком, хоть ледорубом, а хоть и в чай чего капнуть. А предатель для нас - это тот, который вождю подгадить желает. А вождь - это тот, кто на данный период в Кремле главный.

Теперь представим себе, Меркель выдвигают обвинение, что за время, пока она канцлером была, в Германии разучились рульку готовить. Или, что за время президенства Макрона во Франции круассан всю свою прелесть потерял и по утрам никто его к кофе не заказывает.

Как отреагируют на такие обвинения Меркель с Макроном? Да они на суицид скорее решатся, чем признаются!

А как же тогда европейские лидеры и примкнувший к ним Трамп требуют от Путина признания по отравлению Навального?

Чтобы весь мир руками развел и удивился: "Ну, вот, вставали с колен, вставали и довставались, что теперь и укокошить-то толком не могут".