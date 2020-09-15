"Еще при предыдущем составе ЦИК, в 2014 году, на сайте ЦИК решили обстебать госдеп, выразивший озабоченность нарушениями на российских выборах, и предложили ему проанализировать выборы в поселке Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области; для этого на сайт ЦИК выложили полный комплект материалов голосования в этом селе. Первым отреагировал не госдеп, а кто-то из наблюдателей: в выложенных документах - по мнению ЦИК, образцовых - обнаружили значительное число несуразностей и нарушений законодательства. И ЦИК через пару недель тихонечко убрал с сайта свое позорное творение", - пишет эксперт в области законодательства о выборах на своей странице в Facebook.

"А вспомнил я об этом из-за новости, опубликованной ЦИК России в единый день голосования 13 сентября - про некоего Старухина, который проголосовал дважды на выборах в Воронежской области. Старухин назван провокатором, который с помощью быстроходного транспортного средства, обгоняющего средства связи, сумел обмануть комиссию.

При этом Центризбирком не замечает того, что в нарисованной им картинке происходит прямо запрещенное его "Порядком" одновременное голосование в помещении для голосования и на придомовых территориях; что голосование на придомовой территории происходит, по всей видимости, не с использованием списка избирателей, а с применением незаконно изготовленной копии этого списка; что информация о проголосовавшем избирателе вопреки всем законам передается по телефонным сетям общего пользования.

Центральной избирательной комиссии гораздо важнее обличить и назвать провокатором избирателя, который, пожертвовав своим статусом законопослушного гражданина, показал, что избирательная система не обеспечивает установленный конституцией принцип равного избирательного права, что возможность проголосовать дважды при нынешних правилах голосования не исключается. Я не одобряю избранного избирателем метода доказательства, но продемонстрированный им результат важен.

Описанные ЦИК действия комиссии свидетельствуют о том, что участковые комиссии не соблюдают установленные требования, что они чихать хотели на все инструкции ЦИК. И что инструкции ЦИК, которые при их неукоснительном соблюдении в идеальной теоретической ситуации обеспечивают однократность голосования, превращаются в абсолютную маниловскую бессмыслицу при реальном использовании.

Я не сомневаюсь в том, что ЦИК скажет, что все случаи двойного голосования непременно выявляются, нарушители привлекаются, и неотвратимость наказания должна привести к исключению подобной практики. Но это будет лукавство: даже декларированная проверка на двойное голосование по тем избирателям, которые открепились для голосования по месту нахождения, но пришли голосовать по месту жительства, не будет полной, поскольку значительная часть комиссий по месту жительства позволяет проголосовать своим избирателям, открепившимся на другие участки, без всяких проверок и без любого учета.

Поэтому информация о том, что "мобильный избиратель" проголосовал по месту жительства, остается неизвестной за пределами участка. А новые дополнительные формы голосования открывают новые просторы для построения схем.

Я даже не буду называть эти схемы хитроумными: нет ничего хитроумного в том, чтобы за счет распыления времени и места голосования избежать общественного контроля. И реализовывать эти схемы будут не отдельные "экспериментаторы-активисты", а местные администрации.

И даже когда такие схемы будут обнаруживаться, наблюдатели будут в недоумении, с чем они имеют дело: с намеренным нарушением избирательного законодательства или с непониманием комиссией бесчисленных до бессмысленности инструкций ЦИК.

А ЦИК вместо анализа реальных проблем избирательного процесса занимается пропагандой".