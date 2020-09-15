Пресс-служба Президента России Владимир Путин и Александр Лукашенко, 14 сентября 2020 года

Пресс-служба Президента России

"Уверенный в себе глава государства так себя не ведет - это главное впечатление от вчерашнего выступления Лукашенко на встрече с Путиным", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Подхалимничал, едва не заглядывал в глаза, говорил какую-то общую чепуху голосом, в котором не было твердости. Более того - фактически признал, что ничего не может поделать с протестами - явил тем самым открытую слабость.

Портрет вышел неубедительным. Путину наверняка это понятно. Он циничный и практичный.

Лукашенко не получил главного - Россия не будет связывать себя с его судьбой, не пойдет на серьезные жертвы ради него. Он превращается в обузу. Общие фразы, символическая поддержка, обещание относительно небольших денег. Армия России после учений уйдет, резерв российских силовиков расформируют.

Как бы ни представлял в Беларуси Лукашенко итоги своего визита - на деле это крах. Он оставлен один на один со своей проснувшейся от сна, гордой, все больше сознающей свою силу, страной. Со страной, которую он уже потерял".