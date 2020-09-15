"Судя по заявлению Нарышкина, скоро в университетской клинике Шарите будет защищена не одна докторская диссертация по медицине. "Применение боевых ядов семейства Новичок для лечения комы, индуцированной приступом панкреатита". "Аппликации фосфорорганических соединений для профилактики гипергликемии" Ну и так далее", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"Ну, раз абсолютно здорового человека (только в коме) вывезли из России, там отравили Новичком и он пришел в себя. То получается как-то так.

А вообще говоря, у Путина это не в первый раз так: кто накосячил - того и отправляют позориться публично, в качестве наказания. Как это было с "Петровым" и "Бошировым", которых заставили изображать гей-туристов.

Раз сейчас Нарышкин взял на себя роль главного публичного клоуна, ну, значит, это очень намекает на то, что Навального травили не какие-то абстрактные криворукие чепиги, а конкретно СВРовские криворукие чепиги. Что выглядит вполне правдоподобно (в отличие от жалкого нарышкинского вранья)".