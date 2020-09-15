"Путин подтвердил, что Россия предоставит режиму Александра Лукашенко кредит в 1,5 миллиарда долларов. С моей точки зрения, это - чистой воды благотворительность, без больших перспектив возврата (тут многие со мной согласятся) и без дополнительных договоренностей типа приватизации белорусских активов или аннексии", - пишет социолог в Facebook.

"Я скептически отношусь к двум последним перспективам потому что это предполагает наличие реализуемой угрозы со стороны Путина. Типа, если не подпишешь соглашение, то денег не получишь и твой режим рано или поздно падет. Сказать это Путин, наверное, может, а вот исполнить угрозу - нет. Ведь вариант "Лукашенко будет свергнут народом" для него хуже, чем "сохранится статус-кво и Лукашенко останется у власти".

Когда придет время выполнять обещанную угрозу, то выбирать придется именно между этими двумя вариантами - и неважно, насколько сильно Путин хочет присоединить Беларусь или, не знаю, разместить там дополнительные военные базы. Поэтому Лукашенко - который это знает - будет тянуть и требовать денег на свою поддержку, не отдавая ничего взамен. Это максимально упрощенный и дилетантский теоретико-игровой анализ, и не учитывает много чего другого - в первую очередь, возможности замены Лукашенко в ходе дворцового переворота силами Москвы.

Однако смена лидера страны в результате иностранного вмешательства - это достаточно редкая вещь, тем более если она не сопровождается военной интервенцией. Я не являюсь специалистом в международных отношениях, но мне кажется, что этот вариант, с учетом рисков, еще более затратен для Путина чем "все остается как есть". Поэтому такая угроза тоже не реализуема.

Путин, видящий себя чуть ли не лидером мировой культурной контрреволюции, будет платить - точнее, конечно, платить за эти решения будем мы с вами, деньгами и, что несоизмеримо важнее, своим добрым именем. Надеюсь, что у белорусов все равно получится свергнуть своего диктатора".