"Скопинскому маньяку Мохову можно пользоваться интернетом, гулять, тусить в кафе, общаться с прессой. А журналистам студенческого журнала DOXA ничего этого делать нельзя. Так решил суд. Суд в данном случае просто оформил юридически ценностную структуру путинизма: маньяк - социально близкий, студенты и журналисты - опасные враги", - пишет колумнист "Ежедневного журнала" .

"Редакторам журнала DOXA Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Армену Арамяну и Наталье Тышкевич предъявили обвинения по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ ("Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий"). Наказание по этой статье включает лишение свободы на срок до трех лет и, судя по всему, басманная "Фемида" собирается закрыть их по полной. А для того, чтобы они пробыли за решеткой весь срок и ни минутой меньше, Басманный суд Москвы определил им не домашний арест, а иную, иезуитскую меру.

Басманный суд запретил им покидать место проживания с 00:00 до 23:59. То есть 1 (одну) минуту молодые люди могут гулять. Можно ли за 1 (одну) минуту в 23:59 выйти из квартиры, закрыть за собой дверь и спуститься по лестнице и выйти на улицу, а затем успеть до полуночи попасть в квартиру - вопрос риторический.

Решение Басманного суда может показаться обычным административным издевательством, наподобие отказа выдать Алексею Навальному Коран под предлогом того, что сотрудники ФСИН должны предварительно изучить священную книгу мусульман на предмет обнаружения в ней экстремизма. В действительности это вполне рациональная мера и смысл ее в том, что ребят собираются посадить, а домашний арест входит в срок заключения, в отличие от запрета на определенные действия.

Какую общественную опасность представляют эти молодые люди? Следователь в суде заявил, что у редакторов DOXA возник "преступный умысел на поддержание" призывов к митингам, которые ранее публиковал соратник Алексея Навального Леонид Волков. По словам следователя, журналисты изготовили и опубликовали материалы, призывающие несовершеннолетних школьников и студентов к участию в митингах. Ни одного доказательства, что хоть один несовершеннолетний видел материалы DOXA, а тем более пришел по их призыву на митинг, суду предъявлено не было.

То, что происходит с независимым студенческим журналом DOXA, который издают студенты и выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) - это отражение общего процесса вытеснение свободы мысли и независимого мнения из российских вузов ("doxa" - "мнение"). На протяжении ряда лет Высшая школа экономики была флагманом среди российских вузов и по качеству обучения, и по уровню свободомыслия среди студентов и преподавателей. Этот оазис вызывал вполне понятную ненависть у ортодоксальных охранителей путинского режима. Несколько лет подряд в ток-шоу на государственных телеканалах орда мракобесов требовала уничтожить ВШЭ как "рассадник либерализма" и поставщик "предателей" в высшие органы власти. Мракобесы были услышаны.

В результате масштабной идеологической и политической чистки ВШЭ покинули несколько академиков, а всего вуз за последние годы по политическим мотивом потерял 28 ведущих сотрудников и преподавателей, среди которых - редактор "Новой газеты" Кирилл Мартынов, муниципальный депутат Юлия Галямина и политолог Александр Кынев. Что же касается журнал DOXA, то руководство ВШЭ лишило его статуса студенческой организации.

По данным совместного исследования портала "Проект" и журнала DOXA, абсолютное большинство руководителей российских вузов тесно связаны с российской властью, с партией "Единая Россия", а значительная часть т.н. проректоров по безопасности является выходцами из ФСБ, МВД, Минобороны или ФСИН. Именно с этим связаны репрессии по отношению к политически активным и независимо мыслящим студентам и преподавателям.

Путинский режим - это особый вид фашизма: без идеологии, без норм, без образа будущего. Вместо идеологии режим предлагает молодежи архаичную имперскую мифологию, вместо норм, принятых в современном мире, - набор криминальных понятий, вместо образа будущего - культ предков. О приоритетах Кремля красноречиво свидетельствует одна из последних новостей, опубликованных ТАСС: "Президент России Владимир Путин считает необходимым ускорить принятие закона о государственной охране подводных объектов, к которым относятся затонувшие во время Великой Отечественной войны корабли".

Такое впечатление, что руководство страны не в состоянии думать ни о чем, кроме войны и прошлого. В такой ситуации противостояние между властью и молодежью, которую эта власть лишает будущего, будет неизбежно нарастать".