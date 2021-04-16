"Некоторые тешили себя иллюзиями, надеясь, что санкции против российского госдолга введены не будут. Они действительно анонсировались Конгрессом США не первый, второй и даже не третий раз, но администрация уклонялась от них. И вот мы видим, что Байден даже после разговора с Путиным все-таки подписывает указ о санкциях", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook .

"Но есть и "хорошие новости", на которые российский фондовый рынок отреагировал активным ростом, а рубль слегка укрепился от тех минимальных значений, которые демонстрировал утром. Санкции введены только на первичные размещения - то есть американским кампаниям запрещено покупать российские долговые ценные бумаги, которые размещаются Минфином на аукционах. Речь идет об облигациях федерального займа - их теперь нельзя покупать на новых размещениях. Однако, слава богу для российского бюджета и правительства, санкции не введены на покупку на вторичном рынке, что было бы гораздо опаснее. Такие меры принудили бы зарубежных держателей российских ценных бумаг скидывать их, и это привело бы к обвалу рынка госдолга. В чем опасность? Появились бы большие проблемы в плане будущих заимствований, а Минфин в последнее время взял четкий курс на рост заимствований. Они бы стали намного дороже, и, скорее всего, пришлось бы влезать в "кубышку" - Фонд национального благосостояния.

Полагаю, если не произойдет вооруженного конфликта на границе с Украиной или другого обострения обстановки, повода вводить более жесткие санкции не будет. Однако следующий этап уже анонсированных санкций, который связан с нарушением правил обращения с химоружием и ситуацией с Навальным, ждет нас уже через пару месяцев. Коснутся ли они снова госдолга, сказать трудно. Скорее всего, они будут направлены против конкретных лиц".