"Когда-то в России была серая зона. В ней можно было тихонько поругивать власть, ждать перемен, которые обязательно должны были настать, смотреть в окно на митинги и лайкать посты в интернете, даже донатить оппозиционные кампании. Вспомните, как мы радовались победе независимых кандидатов на муниципальных выборах. Это было совсем недавно. А еще раньше можно было менять 30 рублей на доллар", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"Сначала кончились рубли, а сегодня и все остальное. Серой зоны больше нет. Власти больше нечего предложить, кроме разделения на своих и врагов. Окончательного разделения.

Сходные фразы все мы произносили уже много раз, но обманывали друг друга, когда говорили о том, что пройдена очередная развилка. Не было никаких развилок. Этот режим даже не паровоз, которому можно перевести стрелку. У нас тут бобслей - мчимся вниз с ветерком, без вариантов.

Не любить власть теперь просто нельзя . Запрещено. Донаты оппозиции - статья. Лозунги и символика - штраф. Поддержка на выборах кандидатов, кто на свободе, может обернуться несвободой уже для поддерживающих.

Мы не заметили, как обществу объявили, по сути, гражданскую войну - до истребления последнего гражданина. Теперь не белые против красных, а вертухаи против граждан.

Тут надо бы добавить оптимизма - он есть. Еще Николай Гаврилович Чернышевский учил нас, что чем хуже - тем лучше. Тем яснее. Пока можно отступать - общество отступает. Но скоро уже и отступать будет некуда. И этот ощущаемый спиной дискомфорт и отчаяние должны разбудить страну. Или она так и умрет во сне. Выбора, по сути, больше нет.

Возможно, горячие головы наверху уверены, что ведут борьбу с ФБК*. Но на самом деле делают все, чтобы признать экстремистами миллионы и десятки миллионов, кто хочет другого: сменяемости власти, независимости суда, мира с соседями, да хоть снижения тех же налогов.

Шаг вправо, шаг влево - уже расстрел. В какой-то момент, я в это верю, общество, которому уже будет некуда отступать, шагнет вперед".