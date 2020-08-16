"Многие комментаторы того, что я пишу - от популярного политолога Сергея Маркова до неизвестных мне комментаторов спрашивают про параллель белорусских событий с украинскими 2004 и 2014 года. Это совершенно ложная параллель, но я как-то старался не писать об этом, потому что украинские события - тяжелейшая травма для российского общества (конечно, это гораздо более серьезная травма для украинского общества, но я пишу про российское). Любое обсуждение украинской темы - что среди друзей, что в общественном пространстве порождает такие резкие реакции, что передать хоть какую-то аналитическую мысль практически невозможно", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"И все же я попробую описать почему это ложная параллель, не вдаваясь в подробную дискуссию о том, что произошло в Киеве в 2004 и 2014 году. У меня есть собственная интерпретация, которая, как я знаю, не устраивает ни сторонников нарратива об "освободительной революции", ни сторонников "фашистского переворота". Но это не предмет обсуждения - ложность параллели можно убедительно показать без глубокого анализа того, что случилось на Украине.

Вот три ключевые факторы, которые были в Украине в 2004 и 2014 году и которых нет в Белоруссии в 2020.

(1) Украинское общество (polity) расколото на "Запад" и "Восток", причём до 2014 года (потери Крыма и части Донбасса) эти две части были близки по количеству голосов, на которых могли рассчитывать политики. Из-за этого на протяжении всех двадцати пяти лет независимости на президентских выборах один "региональный" кандидат побеждал другого "регионального кандидата". В этом нет ничего странного, необычного или неправильного - во многих странах в мире, и на национальных выборах, и тем более на местных есть такое же "региональное деление" и во власти чередуются представители разных частей. (Офф-топ - что было странным, так это избрание президента Зеленского как НЕ регионального кандидата.) Само по себе существование этого раскола не должно было приводить к потрясениям, но, в случае потрясений, серьёзно их усиливало.

(2) Раскол Украины, описанный в (1) усиливался из-за того, что две стороны притягивались к двум разным центрам притяжения - России и ЕС. Я специально подчеркиваю, что ключевую роль играло именно "притяжение", подобное гравитации, а не стратегическая деятельность российского и европейского руководства. Да, российское руководство пыталось специально "удерживать Украину", а ЕС, скорее, наоборот, "держать на расстоянии". (И моё объяснение кризиса 2013 года - это то, что предложение 15 миллиардов долларов помощи нарушило хрупкий баланс, сделав президента Януковича более "пророссийским", чем ему позволяла поддержка в обществе.) Но и то, и другое было ничтожным по сравнению просто с "притяжением" - в одну сторону - к более безопасной и богатой жизни, в другую - в стороную исторических, культурных и личных связей.

(3) Раскол украинских элит. Глупые или ангажированные комментаторы записывают украинские события в "бархатные революции" или куда-то там ещё, но в Киеве было принципиально отличие. И в 2004, и в 2014 году на обеих сторонах было примерно одинаковое количество представителей элит. На "Майдане" с первого дня были члены парламента, представлявшие десятки процентов населения. И в 2004-ом, и в 2014 году предыдущего лидера сменили члены его команды, Ющенко, предыдущий премьер, в 2004, Порошенко, занимавший множество постов, в 2014. В обоих случаях элита была расколота примерно 50 на 50 - именно поэтому все сравнения московских, например, протестов, с "Майданом" были ложными. Аналогией был бы протест, в котором ключевую роль бы играли 100 членов парламента, 2-3 заместителя администрации президента и мэр Москвы, скажем.

Что важно - ни одного из этих элементов, (1), (2) и (3) в Беларуси-2020 не наблюдается.

Беларусь НЕ расколота как общество ни на какие группы по отношению к режиму Лукашенко. Наоборот, очень чётко видно, что Лукашенко отвергнут, открыто и внятно, всеми социальными группами - процент голосов за Тихановскую выше и в деревнях, и в средних городах, и среди образованных граждан, и среди рабочих. Это, скорее, похоже на революции в Венгрии, Чехословакии и Румынии в 1989 году, когда действующие лидеры были отвергнуты всеми группами общества.

Беларусь НЕ находится между двумя центрами притяжения. Конечно, ЕС притягивает - потому что жизнь там богачи и безопаснее, но Беларусь привязана к России - и сотнями тысяч белорусов живущих в России, и всем общим. Идиоты на российском телевидении, пытающиеся пропихнуть параллель между Украиной-2014 и Беларусью-2020, сейчас создадут "отталкивание от России", но исходно ничего такого нет.

В Беларуси НЕТ раскола элит, как минимум, в узком смысле. То, что большинство граждан поддержало оппозицию на выборах и сотни тысяч выходят на улицы с требованием освобождения политзаключенных, вступления в должность избранного президента и проведения новых выборов - это, в значительной степени, отказ от доверия лукашенковской элите в целом. Граждане недовольны и тем, что Лукашенко провалил экономическую политику последних десяти лет и, особенно, ответ на коронавирус. Конечно, в ближайшее время значительная часть элиты перейдёт на сторону граждан, но это не исходные данные и не причина событий, а их результат.

Те, кто пытаются пропихнуть параллель между украинскими и белорусскими - скорее, опасные идиоты, чем ангажированные гады. Ничего хорошего ни для России, ни президента Путина в рекламе этой параллели нет. Она совершенно разрушительна и для отношений с Беларусью потому что создает гражданский раскол в Беларуси там, где его нет".