"Александр Лукашенко проводит эксперимент в области современной тирании, у которого будут очень важные последствия. Он фактически забил на демократическую легитимность и пытается удержаться только на штыках. Последние десятилетия это было немодно", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Это остается почти без внимания, но Лукашенко не пытается никого убедить, что он выиграл выборы. Уже неделю он не пробует предъявить свою поддержку в зримом виде. Его эмиссары тоже не стараются доказывать победу на выборах - их единственный ответ: "проехали". Председатель ЦИК совершенно прямым текстом заявляет, что жалобы кандидатов были отклонены потому, что если их принять, то по закону придется проводить новые выборы, а это недопустимо - "страну потеряем".

Собственно, Лукашенко с самого начала полностью махнул рукой на задачу создать видимость общественной поддержки. С политтехнологической точки зрения его кампания - безумие. Он вообще не присутствовал в интернете, сразу отдав это пространство. Он две недели не обращал внимания на то, как его соперница набирает волну на митингах по всей стране. Да что там говорить - у него его собственный спойлер подала апелляцию против него в Центризбирком. Собственно, его прямое сообщение - мне плевать, как вы проголосовали, страну я вам не отдам.

Отказавшись от демократической легитимности, Лукашенко положился на демонизацию революции и на голую силу. Вместо избирателей Лукашенко ездил по силовикам и, как мы сейчас видим, работал с ними как следует, натравливая их на будущий протест. Он вообще не готовился к голосованию, он готовился к бойне. Он стал Картофельным Пиночетом, потому что в этом отношении вернулся к образу правления хунт полувековой давности.

От судьбы Лукашенко зависит довольно многое на ближайшие годы. Либо в центре Европы возникнет тиранический режим по формуле "контрреволюция+насилие". Либо под боком у России возникнет пример успешного народного восстания против тирана. Тут кто-то проиграет - либо контрреволюция, либо демократическая легитимность. В идеологическом отношении беларусские события точно будут важнее украинских".