"На самом деле главный вопрос, возникающий в связи с "Новичком" и командами отравителей из ФСБ, лично для меня звучит как "неужели им самим-то не страшно?!" ("Им" - в смысле членам кооператива "Озеро", разнообразным министрам-губернаторам-олигархам и прочим членам правящей ОПГ, "отцам нации", людям ближнего круга?) Неужели они совсем не интересовались историей и не знают, что практика политических убийств секретными ядами редко останавливается на убийствах одних только оппозиционеров?" - задается вопросом публицист на своей странице в Facebook.

"Очевидно ведь, что ровно с тем же успехом она может перекинуться и на них самих! Особенно учитывая почти неизбежно прогрессирующую паранойю любого стареющего диктатора.

Напоют Путину злые языки, к примеру, что у Шойгу президентские амбиции появились - и вот уже Кужугетыча везут на лафете: внезапный приступ панкреатита, понимаете ли. А с другой стороны то же самое шепнут про Собянина - и у того раз, острая аллергическая реакция, а рафаэлки не было под рукой, ну и все, нет больше у москвичей мэра. И так далее, вплоть до самых ближних, типа Сечина, Ковальчуков, Ротенбергов и проч... да даже своих родных дочерей такие диктаторы иногда начинают подозревать!

Впрочем, и к самому Путину это, конечно, тоже относится в полной мере - сколько ни прячься от всех по бункерам, у каких-то людей туда все равно будет доступ, и если какой-нибудь Бортников решит, что "деда пора менять", кто ему помешает запустить очередного Паняева в бункер под видом электрика или сантехника?

В общем, будь я на их месте, очень плотно сейчас задумался бы - может, ну его, лучше в Гаагу? Так-то в нидерландских тюрьмах условия очень пристойные, говорят... не как во дворцах и яхтах, конечно, но вполне терпимые. Зато есть что угодно можно спокойно, прикасаться к любым поверхностям ничего не боясь, не подпрыгивать от любого шороха, и так далее. Это ведь дорогого стоит!"