"Смешная реакция Пескова на последние события: "Мистер Усы", он же "Голос президента", он же "Человек, который все время говорит какую-то чушь", взял да отменил две предстоящие пресс-конференции, а заодно... отключил свой телефон. То есть и вовсе, образно говоря, "спрыгнул в туман", - пишет социальный психолог в "Живом журнале".

"Неплохо! Причина-то более чем понятна: станут журналюги приставать с вопросами по феэсбешникам, разоблаченным Навальным, а тут что ни скажи - непременно будет "невпопад". И отказываться от ответа - тоже не комильфо, будет выглядеть как "сказать нечего, приперли к стенке". Поэтому просто "уйти со связи" - вроде бы выход.

Однако с другой точки это выглядит буквально как манкирование служебными обязанностями! Как это - "выключил телефон"?! Да у тебя ж работа такая, можно сказать, в этом ее ГЛАВНАЯ составляющая: именно вот - экать, бэкать, нести пургу, мучительно краснеть, забалтывать, хамить, вилять, отнекиваться, орать "а докажите", повторять заведомую чушь с каменным выражением идиота - словом, отдуваться во всех неловких информационных ситуациях ВМЕСТО шефа!

А зачем еще нужен пресс-секретарь - об успехах народу докладывать, светясь от счастья? Типа - Рогозин полетел на Марс (с концами), сборная победила в финале первенства мира, наша вакцина помогает не только от ковида, ни и от рака, и даже от импотенции... Так про это Путин сам народу расскажет (точнее, рассказал бы, если б было о чем).

А Песков - как тот пожарный из анекдота: ну всем хороша работа - льготы, премиальные, жена-красавица, дочь во Франции, часы командирские... "Но как пожар - так хоть увольняйся!"

Нехорошо. Пошел бы к жаждущим крови и сенсаций, придумал бы что-нибудь. Спел там, сплясал - отвлек, в общем, внимание. Прокричал бы петухом, пришел бы на прессуху на коньках - "у жены утащил, правда, красивые?" Все бы только и писали, что "Песков сошел с ума", "Русский пресс-секретарь после избрания Байдена напился до белой горячки", вышла бы мини-сенсация, все отвлеклись, кремлевские политологи по команде выдавали бы версии одна другой нелепей - вот и спас бы шефа, дал ему столь необходимую передышку.

А телефон отключить - это каждый может. Еще б записку оставил: "Ну вы там наврите что-нибудь, Владимир Владимирович - я пас". И подпись: "Всегда Ваш Пресс-секретарь".

Стыдоба".