"Утро. Кухня. Сижу пью чай. Ведущая "России-24" рассказывает о невероятно возрастающем интересе россиян к предстоящей большой пресс-конференции Владимира Путина. В этом году она пройдет с использованием элементов формата "Прямой линии". То есть, типа, "два в одном" - хошь спроси, хошь попроси. Тут важно не прощелкать клювом. Как говорится: "Лови момент!" - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"В подтверждение пошел сюжет из богом забытого села. Школа, 30 учеников, 9 учителей, а зарплата совсем не похожа на ту, про которую этим учителям который уж год по телевизору рассказывают. И, вот, нашлась красивая и смелая и письмо Путину на линию послала.

На следующий день Путин письмо прочитал и послал в деревню прокурора. На третий день зарплату учителям в богом забытом селе увеличили почти в два раза.

Как все, оказывается, просто! Нет в стране нерешаемых проблем. Надо лишь любить Путина, верить в Путина и не лениться писать Путину".