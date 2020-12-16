"Спустя сутки после опубликования результатов расследования Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в мельчайших подробностях объяснившего всему миру, как именно и какие конкретно сотрудники ФСБ отравили Навального, из Кремля и его обслуги не последовало никакой реакции. Ни слова не проронили ТАСС и РИА "Новости". Набрала полный рот воды обычно столь болтливая Симоньян вместе со всей своей RT. Замерли Первый канал, "Россия 1" и НТВ. Дмитрий Песков прикинулся веником и застенчиво отменил свою ежедневную пресс-конференцию", - пишет колумнист "Ежедневного журнала".

"Намного важнее, как именно станет лгать и выкручиваться президент России Путин на большой ежегодной итоговой пресс-конференции, которая намечена на 17.12.2020. Больше всего Путин хотел бы эту зум-конференцию отменить. Но это было бы настолько явно связано с расследованием по Навальному, что отмена станет явкой с повинной. Можно, конечно, позвать десятка два бобиков из кремлевской обслуги типа Соловьева-Киселева и Симоньян-Кеосаян. Остальное забить пустышками из ФСБ и троллями Пригожина. Они станут задавать вопросы про Байдена, про цены на сахар с подсолнечным маслом и про то, как встречать Новый год в условиях пандемии. Зум-конференция дает идеальные возможности для отсекания ненужных вопросов.

У любого нормального журналиста в данный момент главные вопросы Владимиру Путину должны быть связаны с расследованием отравления Навального. В идеале вся пресс-конференция Путина должна состоять из этих вопросов. Их много.

- Как получилось, что под руководством президента Путина ФСБ окончательно превратилась в преступную организацию, занятую убийством, в том числе граждан РФ?

- Кто отдал личный приказ преступной группе ФСБ на уничтожение Навального? Если Путин, то когда он собирается писать чистосердечное? Если не он, то кто вместо него руководит страной?

- Как получилось, что в России за копейки любой может купить любую базу данных, которую благодаря "закону Яровой" получили продажные менты и теперь торгуют ею оптом и в розницу?

- Как получилось, что ФСБ деградировала настолько, что, получив преступный приказ на уничтожение 1 (одного) оппозиционного политика, не может его выполнить, привлекая для этого все свои ресурсы?

- Как Путин собирается оставаться президентом, зная, что миллионы граждан его страны и практически весь мир теперь знает, что он - прямой организатор покушения на убийство?

Ряд вопросов можно продолжить. Путин на эти вопросы может не отвечать. Его ответы уже имеют чисто факультативное значение. Главное - сами вопросы.

Видео Навального с его рассказом об этом расследовании на момент подготовки данного текста просмотрело 10 миллионов человек, каждый из которых уже дал свои ответы на эти и многие другие вопросы. Шило уже проткнуло мешок. Весь мир убедился, что этот русский "король" не только голый, но и очень грязный".