"Если Путин не отменит завтрашнюю пресс-конференцию, то это будет важным тестом для журналистики в России. Куда более серьезным, чем "дело Голунова" и т.д. Потому что совершенно очевидно, что кто бы ни получил возможность задать первый вопрос - БиБиСи или "Доярка Приангарья", "Новости танкостроения" или НТВ - первый вопрос может быть только об одном. А поскольку никакого внятного ответа Путин на этот первый вопрос не даст, то второй вопрос может быть тоже только об этом. И третий, и четвертый, и пятый", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"И не как обычно - "Владимир Владимирович, почему, как вы считаете, усилились провокации против России в последнее время?" - а нормально. А когда будет попытка уйти от ответа, пошутить про бабушку и дедушку и про капусту в бороде - то добивать, указывать на противоречия, спрашивать дальше.

Пока убийца не вскочит и не убежит - как убегали от настоящих вопросов настоящих журналистов Трамп и Саркози и многие другие политики, много о себе думающие, а на самом деле - ничтожества.

Ничего этого, конечно, не будет; будут посевы, надои и ракета "Ангара", ОНП-журналистика давно победила; а мы будем радоваться тому, что один смелый человек задаст один вопрос и хорошо, если в жесткой, не допускающей увиливания формулировке - как в прошлом году это сделала Фарида Рустамова, по сути, заставив Путина публично отречься от своих дочерей.

Впрочем, даже страх перед этим одним-единственным вопросом в Кремле, сейчас, очевидно, такой большой, что они молчат уже двое суток и не могут придумать никакого ответа".

* * *

"Вдогонку: откуда-то наблюдаю много рассуждений на грани выученной беспомощности, типа "да опять ничего не будет". Особенно странно это выглядит на фоне очевидной растерянности и беспомощности Кремля, который молчит в тряпочку уже 48 часов - молчит как убитый, не в силах решить задачу конструирования новой версии, которая подошла бы и внутренней, и внешней аудитории. То есть вот прямо сейчас Путин и Кремль столкнулись с самым тяжелым вызовом за 20 лет царствования, и при этом, реально, есть люди, которые пишут "да ну и зачем это все, все равно ни к чему это не приведет". Ау, уже привело", - продолжает Волков.

"Напомню свежую и очевидную историческую параллель. Два года назад в Стамбуле был убит саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги; вы помните, конечно, эту историю. Саудовская монархия куда покровавее будет, чем путинский режим; вертикаль власти там - куда вертикальнее. Всё могут короли - а в данном случае убийство Хашогги заказал всемогущий наследный принц Мохаммед бин Сальман.

И тоже, наверное, кому-то казалось, что саудиты смогут просто сказать: "да это не мы, знать ничего не знаем, какие ваши доказательства...". А кому-то так не казалось. Расследователи - расследовали. Журналисты - задавали вопросы. Правозащитники - поднимали волну. Политики - требовали ответов. Все работали, никто не опускал руки.

И... и ситуация вышла из-под контроля у всесильного монарха. Сначала признали, что "была драка". Потом, что было "непреднамеренное убийство". Потом прошлые версии были забыты, и оказалось, что убийство все-таки было умышленное.

Да, в итоге осудили стрелочников (на секундочку, признали виновными восемь высокопоставленных офицеров саудовских спецслужб, пятерых из них приговорили к смертной казни) - примерно как по делу Немцова, - и да, сам Мохаммед бин Сальман не попал на скамью подсудимых, а его правая рука, генерал Аль-Ассири, был оправдан "за недостаточностью улик", но тем не менее: в итоге преступление было признано и осуждено, жертва была признана жертвой. Это как если бы в ситуации с Навальным генерал Богданов уехал бы на пожизненное заключение, как и остальные из восьмерки непосредственных убийц, а Бортников был бы оправдан присяжными, и тихо ушел бы на пенсию. Мало? Мало. Но смотря с чем сравнивать. Сейчас-то в России даже уголовного дела не возбуждено...

Но так и в Саудовской Аравии сначала оно не было возбуждено! Первые месяцы власти держались за версию "Хашогги вышел из посольства своим ходом, а что с ним было дальше, мы не знаем". Вот Путин, Лавров, Песков и Симоньян сейчас где-то на этой стадии подзастряли. Нет никаких сомнений в том, что их с этой позиции можно столкнуть и нужно столкнуть. И гнать их мокрыми тряпками, не отступаясь, пока они не будут вынуждены возбудить дело, назначить стрелочников, устроить суд, посадить убийц.

Путин не уйдет в отставку, Бортникова не посадят - но сам по себе такой суд будет кошмарным ударом по путинской системе, по властной вертикали, по кремлевской пропаганде, по лояльности и вседозволенности силовиков. И этого совершенно реально добиться - даже, вон, в Саудовской Аравии получилось".