"Примерно такое же выражение лица сейчас постепенно проявляется на лицах апологетов и жертв пропаганды при созерцании постепенно рушащегося замка из госвранья. Писал уже, но повторюсь, главная проблема суеты вокруг отравления Навального не в том, что его версия 100% правдива и верифицирована, пока еще признание/непризнание отдельных тезисов, это вопрос доверия к авторам", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Главная проблема для пропаганды, что версия Навального пока остается единственной, причем максимально развернутой и объясняющей многие вопросы и проблемы, а также постоянно дополняется новыми, не противоречащими предыдущему нарративу репликами.

Со стороны же Кремля и прикормленных Кремлем продолжается все то же унылое бурчание, шкворчание и лай - "панкреатит, самогон, яда не было, сам отравился, его отравили, но не мы, враги, шпионы, пятая колонна".

Все это нисколько не объясняет и не дает понимания и альтернативной убедительной версии даже для тех, кто не готов верить в то, что родное государство способно на подобную злокозненность или для тех, кто из корыстных побуждений готов верить во все, даже в черта лысого, главное, чтобы это согласовывалось с "линией партии".

И да, в итоге последовательному, хоть и неприятному для провластной публики нарративу Навального противостоит - по меткому выражению Сергея Маркова- черная дыра".