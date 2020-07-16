"На мой взгляд, 2020 год - последний, когда мы в России хотя бы теоретически можем изменить ситуацию хоть сколько-нибудь цивилизованным образом. Но времени на это остается меньше и меньше. Официальная пролонгация полномочий Путина еще на 16 лет уже формально состоялась. И помешать мы ей не смогли", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Поэтому очевидно, что теперь начинается новая эпоха, отличающаяся от 2011-2020 не меньше, чем 2011-2020 отличались от 2000-2011, а то и больше. Уже чисто среднеазиатская - с Великим и Обожаемым "Русбаши".

В самое ближайшее время эта эпоха будет оформлена законодательно (одиночные пикеты - запрещены, за одобрение и оправдание любого выхода на что-то несанкционированное - уголовный срок, выборы по три дня на пеньках и без подсчетов, общаешься с иностранцами - изменник Родины и т. д.).

После чего мы окончательно окажемся в положении "туркменской оппозиции Шредингера", которая то ли есть, то ли нет. Кто-то в эмиграции, кто-то в тюрьме, а большинство либо недовольно бухтит по кухням, либо вообще замолчало и ушло в частную жизнь.

Шансов помешать этому - уже мало. Однако, на мой взгляд, все-таки еще есть.Уж больно народ сейчас недоволен (тут и коронавирус помог). И Хабаровск, и - несмотря даже на фактическое отсутствие сильной кампании - массовое протестное голосование тому примеры.

Но в такой ситуации любой "увод" дискурса в сторону, тем более в сторону внутреннего выяснения отношений - это очень плохо. Лучше бы отложить это хотя бы до зимы, когда о политике и о Путине публично говорить, скорее всего, станет уже нельзя и вполне можно будет переключиться на выяснения, кто из частных лиц чем плох.

Иначе будет как при предыдущей смене эпох, в 2011-м. Когда поначалу народ дружно вышел на улицы - но очень быстро все ушло в обсуждение взаимоотношений церкви и общества (в связи с делом Pussy Riot) и ЛГБТ. Безусловно, очень важных и болезненных тем - но насколько же на тот момент несвоевременных! Которые, по сути, и положили конец тем протестам, расколов протестующих на разные группы, и обеспечили относительное спокойствие Путина и Ко на будущее десятилетие: с войнами, посадками и застоем.

Очень хотелось бы не наступить опять на те же грабли. Хотя уже вижу, что вряд ли это получится. Пока всё идет по тому же сценарию, увы..."