"В защиту диктатур всегда используют один аргумент: свержение диктаторов ведет к ужасу, крови, гражданской войне, распаду государства и вообще посмотрите на Ближний Восток. Чтобы ответить на вопрос, давайте разберемся, что такое диктатуры и кто такие диктаторы. Каков первичный институт власти? Предшественник всех прочих, в чем равны все, от стайных животных - до США. Система трансляции власти", - пишет обозреватель в Facebook.

"Если мы не знаем, как власть переходит от одного лица к другому, то и наше стадо слонов, и наше прекрасное государство XXI века проживет вровень с текущим вождем (альфа-самкой). Абсолютно неважно какая она: те или иные виды избрания, наследование, поединок, жребий. Главное, чтобы она была, была однозначна, всем ясна и все с ней были согласны. По природе своей система трансляции власти - естественный ее ограничитель. Она генерирует круг лиц, которые уже примеряют корону или планируют ремонт в Овальном кабинете.

Для монарха это, в частности, дети, а шире - весь двор. Для республиканского президента - тот самый "истеблишмент". Этим людям править завтра. Монарх умрет, президента переизберут, а страна и они останутся. Править дымящимися развалинами не хочется. И в тот момент, когда президент решит, что после него хоть потоп - последует импичмент, если к той же мысли придет монарх - когда вегетарианское низложение, с заточением в комфортном замке, а когда и табакерка в висок.

Главное, что отличает просто плохого президента или просто жестокого монарха от диктатора - диктатор первым делом систему трансляции власти уничтожает. Он (не без оснований) чувствует от претендентов угрозу своему положению - съедает конкурентов, а часто (как в случае Петра I) еще и рушит саму правовую основу для любой конкуренции. Разница ясна, да? Николай I - просто довольно плохой император, Петр I, Иван IV - диктаторы.

Что происходит дальше, когда диктатор, раздавивший все, способное претендовать на его трон, исчезает (по любой причине)? Оставляя за собой лишь систему, где все механизмы были жестко в него воткнуты. Происходит вакуум. В монархиях попытка его заполнить принимает форму затяжной войны равновесных, с точки зрения легитимности претензий на престол, кланов. В лучшем случае, когда диктатура была не слишком жесткой и затяжной - в виде "драки бульдогов по ковром", временного безвластия и хаоса в стране, с гибелью лишь небольшого числа титулованных лиц. В худшем - полноценной гражданской войны.

Когда же нет монархической традиции, и диктатор мимикрировал под республиканского президента - на свет выходит та оппозиция, что при нем выжила. Прошедшая между всеми жерновами политического сыска и репрессий, привыкшая работать в подполье и растерявшая из своих рядов всех тех, кто не был готов за убеждения встать к стенке, сесть в тюрьму или даже оказаться на форсированном допросе в ФСБ.

Это всегда свирепые, вооруженные, бесстрашные люди. Готовые убивать как идеологических противников, так и друг друга, без всяких проблем с совестью. А кроме них никого со структурой, организацией, опытом борьбы - нет. Всей умеренной левомусульманской профессуре разговора гаечным ключом по пальцам в местной охранке хватило с первого раза. Воевать будут радикальные сторонники немедленной физической ликвидации неверных с либеральными строителями концлагерей.

Система трансляции власти - это и есть государство в сути своей. Готовят "смутные времена" или кровавые гражданские войны не какие-то интриганы, политиканы, ЦРУ, полевые командиры и пришельцы. Государство диктатором уже разрушено, исчезая он лишь вынимает последний камень из несущей стены".