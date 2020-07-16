"Думские единороссы проголосовали за запрет наблюдателям из региона Икс следить за чистотой выборов в регионе Игрек", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Раньше у нас не приветствовалось иностранное вмешательство в выборы, теперь запрещается вмешательство межрегиональное. Для Башкирии жители соседней Челябинской области приравниваются теперь к иностранцам, для Москвы иностранцами - по крайне мере в политическом смысле - становятся жители Подмосковья.

Давайте зафиксируем, кто на самом деле воздвигает внутренние границы и способствует региональной автаркии. Вот реальная цена всем их громким словам о нерушимости, территориальной целостности и т.д.".

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"Зато теперь - после того, как Кремль запретил наблюдателям из одного региона следить за чистотой выборов в других регионах, обозначив, таким образом, в качестве своей официальной цели электоральную автаркию, - он безусловно запретит и кандидатов-варягов", - продолжает Галлямов.

"Ну если уж и избиратели, и наблюдатели должны иметь соответствующий штамп в паспорте, то естественным будет требовать то же самое и от кандидатов".