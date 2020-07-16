"Пресловутая "новая этика" - следствие новой информационной реальности. Когда соцсети позволяют мгновенно формировать "виртуальную толпу", которая моментально выдвигает обвинение и выносит вердикт, не подлежащий обжалованию. Показания потерпевшего - царица доказательств, а дыма без огня не бывает", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Процедура эта малоконтролируемая, чреватая эксцессами, перегибами во все стороны и прочими проявлениями почти естественного состояния, коим является интернет в социальном плане. Поэтому мне кажется, что вслед за "новой этикой" рано или поздно появится "новое право". Которое весь этот процесс обвинения-осуждения-покаяния как-то будет регулировать.

Каким будет это "новое право" и когда оно появится, сказать не берусь. Дело это, видимо, будет долгим и непростым. И много жертв поляжет по мере его совершенствования. Но мы же человечество, нам без жертв никуда.

И, видимо, по нынешним временам тут еще нужен дисклеймер. Рассуждение выше - небольшое упражнение в политической философии фейсбук-стайл. По последним животрепещущим морально-этически-сексуальным скандалам мне сказать нечего, и вникать в них не сильно хочется".