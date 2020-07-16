"В Омске местные ФСБшники замели старика-разбойника, замышлявшего с пятью подельниками "вооруженный захват власти" в России. Отличился как всегда майор с простой русской фамилией Волков, именно он обнаружил главного злоумышленника, им оказался 72-летний инвалид Владимир Бесхлебный.

Теоретическим обоснованием заговора является отказ пенсионера признать распад СССР, а также присвоенный им себе титул председателя омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"В заведенном товарищем майором уголовном деле о создании экстремистской организации уже фигурируют доказывающие преступный замысел реквизированные у инвалида вещдоки, - компьютер, телефон, паспорт советского образца (он не менял его на российский), "государственные печати РСФСР и другие важные государственные документы".

Эта история меня тронула не только потому, что мы с пенсионером почти ровесники, родившиеся в первой половине прошлого века, пусть наши пути потом и разошлись, - он остался гражданином советской империи, а я с трудом выползаю потихоньку из-под ее обломков...

Дело в другом: не слишком грамотный, но очень служивый майор сотоварищи не понял, что он обнаружил преступника в единомышленнике самого президента России В.В. Путина. Как известно, он несколько лет назад признался, что распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. И неважно, что он родился позже нас с тов. Бесхлебным, только во второй половине того века...

Главное, что оба они страдают, испытывая фантомные боли от утраты. Но при этом оба действуют, - тот, что постарше, предается с друзьями волшебным мечтам, а второй, помладше, занимается реальным делом, понемногу стремится собрать осколки Союза в кучу. Одному чудится, что он еще в советской России (РСФСР), а второй конкретно от имени русского народа требует вернуть ему территориальные подарки, которые эти осколки при распаде от того народа унесли с собой.

И наказания им грозят разные: первому по статье 278 УК РФ сидеть на зоне от 12 до 20 лет, а второму, согласно обновлённой Конституции, еще лет 16 грести на галерах президентом.

Вот, кто бы в Омске объяснил майору, что он подставляет свою страну, обнажая ее трусоватый характер, - негоже России бояться старика-разбойника при столь отважном президенте-единомышленнике".