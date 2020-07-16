"Госдума (заметим, голосами только единороссов - на сей раз даже "карманная оппозиция" из КПРФ, СР и ЛДПР голосовала против) приняла поправки к закону о гарантиях избирательных прав, узаконивающие на всех выборах многодневное (правда, не более чем на три дня) голосование", - пишет в Facebook депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"То самое, когда бюллетени проголосовавших днем можно без всяких проблем (и без всяких наблюдателей) подменить ночью. И заодно вбросить любое количество. Как это и было сделано во время "голосования" за путинские поправки и мошенническое "обнуление".

То, что "кремлевские" это сделают, я предсказывал (что было, впрочем, несложно). Даром, что ли, Валентина Матвиенко и Андрей Клишас так хвалили "многодневку"? Ну нет у них уже иного способа обеспечить себе нужный результат на выборах.

Но что примечательно: решение о том, применять ли "многодневное голосование", будут принимать избирательные комиссии. Те самые, которые подделывают результаты выборов. И они же будут решать, голосовать ли, - как это было устроено во время "общероссийского голосования", - за пределами избирательных участков: на "придомовых территориях", на "территориях общего пользования", и в "иных местах". Где тоже создаются все условия для фальсификаций.

Аналогия проста: принят закон, по которому воры будут решать, облегчить ли себе условия для воровства. И надо понимать, что воровать они будут - у нас. Воровать власть, которая нам принадлежит".