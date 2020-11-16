"В Беларуси ад и трэш. Лукашенковские армии вчера брали штурмом мемориал убитого Романа Бондаренко (люди пытались не пустить их туда, но силы были не равны). Топтали постеры, поминальные лампады. Задержаны около 1000 человек, это уже стало традицией - как воскресенье, так еще тысяча захваченных "оккупантами". Стреляли светошумовыми по людям", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"На данном этапе "стратеги" подавления считают террор эффективной тактикой, т.е. страх и чувство бессилия, которые он сеет, по их оценкам, перебарывает "солидарность". (Я писал раньше об этом фундаментальном "торге" вокруг насилия: если оно провоцирует больше солидарности, чем страха, то насилие проигрывает и режим отступает, если страх насилия оказывает более сильное влияние, то режим будет его наращивать.)

Зачистка мемориала Бондаренко - демонстрация того, что террор и садизм - признанная политика режима. В кейсе Бондаренко важно также, что (насколько я понял) его убивали некие группировки, нанятые режимом для расправ с оппозицией. Такая гибридная гражданская война, которая тоже становится некой "новой нормой".