"Итак, хочу поделиться собственным опытом перенесенного COVID-19. Но для начала сказать несколько слов о индивидуальной защите. С начала эпидемии для защиты я постоянно использовал бесклапанные респираторы FFP2 и FFP3, руки часто обрабатывал санитайзером. Старался максимально соблюдать социальную дистанцию там, где это возможно. За это время было десятки, а скорее всего сотни контактов с пациентами, инфицированными ковидом. Основная задача лично для меня была не заболеть в первую волну, когда совершенно отсутствовало понимание, как правильно лечить новую болезнь. Тем более, что сразу, в марте, заболели несколько достаточно молодых коллег-врачей, и то, как они переносили болезнь (с массивным поражением легких, зависимостью от кислорода, переводом в реанимацию) меня сильно насторожило. Дальнейшее наблюдение за пациентами, инфицированными ковидом, лишь укрепило настороженность. Я полностью исключил общественный транспорт и общественные места, принимал строгие меры индивидуальной защиты и не заболел. Хотя примерно треть коллег в первую волну переболели", - пишет в Facebook заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко.

"Повторюсь - задача была заболеть как можно позже, когда станет более менее ясно, как ЭТО лечить, или дождаться появления эффективной и безопасной вакцины. В целом, ее удалось выполнить по первому пункту.

В начале октября мы все столкнулись с настоящим цунами - врачи и медсестры заболевали десятками, практически каждый второй пациент в отделении рано или поздно выдавал положительный мазок и почти сразу начинал температурить. Целыми семьями болели друзья. К концу месяца непереболевших среди наших медработников осталось не более 10%. В это время меня отправили догуливать оставшуюся часть отпуска, который несколько раз переносился из-за необходимости исполнять обязанности заболевших коллег.

В воскресенье я заметил, что у меня весь день закладывает уши. Такое ощущение, что я постоянно едешь на машине по крутому серпантину в горах или ныряешь с аквалангом. Недавно прочитав, что проблемы с ушами могут быть первым симптомом коронавируса, подумал об этом и замерил температуру. 36,8. Списал на перемену погоды, тем более, что на следующий день все прошло. Понедельник и вторник чувствовал себя неплохо, а в среду к вечеру отметил ощущение слабой простуды - немного ломило тело, слегка познабливало. Опять измерил температуру, и снова 36,8. (Как стало ясно потом, я оба раза измерял температуру вечером, и от этого закралась ошибка. Днем она наверняка повышалась до субфебрильных цифр).

В четверг я проснулся немного разбитым, понюхал туалетную воду и кофе - обоняние было идеальным. Наверное это накопившаяся усталость или слабая простуда, ведь обоняние сохранено - решил я и продолжил обычную жизнь. Но во время ужина внезапно осознал - не понимаю, что ем. Рыба отныне совершенно не имела вкуса, казалось, что пережевываешь вату. Открыл понюхать коньяк - ничего. Туалетная вода, кофе, бытовая химия, наконец нашатырь - по нулям. И ведь еще три часа назад я отчетливо ощущал аромат банана.

Померил температуру - 37,5. Ну здравствуй, корона. Изолировался от семьи в отдельной комнате, составил плей-лист сериалов на две недели.

Обоняние обычно пропадает на 3-5 день болезни, так что началом заболевания я счел воскресенье, когда сильно закладывало уши. А заражение наверняка произошло на работе, хотя по срокам это вполне могла оказаться та кашляющая соседка в лифте, несознательности которой я посвятил предыдущий пост. Обрадовался, что пока болезнь протекает нетяжело.

В первую ночь после потери обоняния и вкуса ушел сон. Я не волновался, не переживал, просто тупо не мог заснуть. Спал за все время от силы 15 минут. И это при том, что температура быстро опустилась до 36,2. Многие отмечают этот неприятный и необычный симптом ковида - бессонницу.

Почти сразу присоединились мышечные боли. Миалгии бывали у меня и раньше, при гриппе или ОРВИ, но здесь они необычные - избирательные и въедливые, словно зубная боль. На второй день так локально выкручивало икроножные мышцы, а во второй половине болезни три дня сильно тянуло мышцы спины и шеи - навязчиво, гадко, так, что приходилось их постоянно разминать.

Ещё один характерный симптом - нет, не насморк, но как-то по-сухому заложенный нос, он вроде и дышит, а вроде нет, и ты словно ощущаешь как где-то в глубине отекла слизистая. От этого появляется характерный гнусавый голос - кажется, что теперь по нему я могу узнать пациента с ковидом. Назовем это ковидная гнусавость.

Утром сдал мазок на ПЦР, хотя сомнений в диагнозе у меня не было, так и оказалось - положительный. Я начал лечение - обильное питье, шипучий витамин С, витамин D по 2000 ед в сутки в таблетках, биодобавка с цинком. Из серьезных лекарств - сразу же начал колоть подкожно антикоагулянт клексан в профилактической дозе 0,4 мл дважды в сутки. Как уже стало ясно ясно, тромбозы становятся причиной поражения легких, и также причиной серьезных осложнений - я и коллеги отмечаем увеличение числа инфарктов, инсультов, тромбоэмболий на фоне даже легкого течения коронавирусной инфекции. Противовирусных, антибиотиков и противомалярийных препаратов я не принимал - не было показаний утяжелять своё состояние искусственно.

Следующие три дня температура к середине дня повышалась днем до 37,3, были симптомы обычной простуды. Вернулся вкус, вернулось на один вечер и вновь полностью исчезло на неделю обоняние. Сутки беспокоили кишечные симптомы: вздутие, спазматические боли, диарея.

Интересно вела себя температура - опускаясь ночью до 35,2 ртутным термометром (никогда ранее не наблюдал у себя температуры менее 36,4), утром становилась 36,6, к полудню повышалась до 37,3 и держалась до 7 вечера, а затем быстро опускалась до нормальной. Нестандартно, учитывая что при обычных ОРВИ максимум температуры как раз приходится на вечерние часы.

А затем три дня температура и вовсе не поднималась выше 36,8. Я чувствовал себя почти полностью здоровым, но, зная коварство болезни, не торопился расслабляться. Как оказалось, не зря. На 7 день от потери обоняния случился ремейк симптомов: ночью опять ушел сон, заболели мышцы, температура к полудню достигла 37,4. Но в этот раз все это сопровождалось новыми симптомами: выраженной слабостью, апатией, нежеланием вставать с кровати, депрессией.

При такой невысокой температуре следующие три дня я провел в постели: вставать было тяжело и совсем не хотелось. Болела голова, давило глаза, появилось ощущение тяжести в груди, желание постоянно делать глубокий вдох. В один из дней пульс в покое разогнался до 120, решил измерить давление - 167/100 мм рт.ст. Мне недавно исполнилось 40, я веду спортивный образ жизни и давление выше 130/80 для меня нехарактерно. Пришлось принять капотен и начать регулярно пить содержащий калий и магний панангин (по нашим клиническим наблюдениям ковид сопровождается потерей калия и магния, и действительно, пульс вскоре нормализовался), в общем, вторая часть болезни прошла намного тяжелее. После трех дней субфебрилитет прошел, стали постепенно угасать симптомы, но слабость и апатия жестко держались до 12-го дня и в определенной степени сохраняются и сейчас, когда от начала болезни прошло почти три недели.

А еще - ватная голова, как говорят "словно пыльным мешком ударили", тугое соображение, ухудшение памяти. Поймал себя на том, что убрал флешку в холодильник.

На 11 и 13 день я сдал два отрицательных контрольных мазка и вышел на работу. Честно скажу - первые дни было тяжеловато. Пока прошу меня не ставить оперирующим хирургом - голова и силы нуждаются в окончательном восстановлении.

Всю болезнь я ежедневно мониторил температуру и сатурацию, пил по 3-4 литра жидкости. КТ не делал, так как сатурация не опускалась и одышки не было. Многие говорят о сильной потливости, но я ни разу сильно не потел. Совершенно не было кашля. Обоняние восстановилось на 80%.

Мои домашние не заболели, или перенесли бессимптомно, но несколько мазков были отрицательными, так что скорее первое. Тоже удивительно, учитывая, что мы тесно общались весь мой инкубационный период и начало болезни. Почти у всех друзей болели и вторые половинки, и дети.

Что я могу сказать по итогу. Как правильно заметил мой переболевший месяц назад начальник: "Ты сразу поймешь, что заболел ЭТИМ, ни с чем не перепутаешь". Это не обычное ОРВИ. Даже моя легкая форма причинила мне столько неприятных, необычных симптомов. Что уж говорить о средне-тяжёлом и тяжёлом течении. А такие случаи были, далеко ходить не надо. Заболевший месяц назад коллега из моего отделения на второй день температуры за 39 был госпитализирован в наш ковид-центр, и с сатурацией 90 сразу получил кислородную поддержку, две недели несколько шагов по палате вызывали у него сильнейшую одышку. А ему 31 год.

Другой заведующий в нашем центре заболел на неделю раньше меня, 12 дней температуры до 40(!), поражение легких более 50%, то есть стадия КТ-3, одышка, гормональная пульс-терапия, и сейчас выраженная слабость и продолжающаяся одышка при незначительной физической нагрузке. А ему 44 года, у него нет хронических заболеваний, зато есть хобби - бег, лыжные марафоны. Из тех, кого я консультирую по телефону за последние недели четыре человека в итоге прошли через реанимацию, у нескольких скончались родители.

В общем, мне повезло. Но везет не всем.

Поэтому если вы спросите, какие у меня дальнейшие планы - надеюсь, что ближайшие месяцы пройдут под защитой иммунитета, а к весне появятся результаты массового испытания вакцин. Очень хочу, чтобы они оказались положительными, и тогда я обязательно привьюсь, ибо встречаться с этой гадостью даже в легкой форме больше не желаю.

В завершение хочется сказать что-нибудь оптимистичное. Еще в начале всей этой истории эпидемиологи говорили: респираторные пандемии продолжаются 18 месяцев. Сейчас ноябрь, значит 11 из них мы уже оттерпели. Дотерпим и оставшиеся 7".