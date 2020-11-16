"Мир живет своими заботами и ему нет никакого дела до того, что в Киргизии снова сменился глава государства, - без революций и потрясений, а токмо благодаря конституционной процедуре. И.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров, занявший эти посты только месяц назад, подал в отставку. Тогда он вынудил уйти в отставку законного президента Сооронбая Жээнбекова на волне потрясений связанных с очередным госпереворотом. Теперь он сам сложил с себя все властные полномочия, чтобы на законных основаниях баллотироваться на им же самим фактически назначенных президентских выборах 10 января 2021 года", пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Г-н Жапаров, бывший депутат парламента, как известно, прошел путь от камеры заключенного до кабинета президента в своей стране всего за 10 дней, с 6 по 16 октября. История восхождения 51-летнего супермена киргизской политики к властным вершинам еще не написана, впереди у него ещё неминуемые взлеты и падения. Ближайший взлёт им самим намечен как раз на 10 января.

Г-н Жапаров, конечно, уверен в широкой народной поддержке, - недавно он сообщил, что из 6,5 миллионов населения, 6 миллионов его сторонники. Тем не менее, будучи грамотным аппаратчиком, он подготовил надежный номенклатурный тыл. Его обязанности и.о. президента на время предвыборной кампании будет исполнять ближайший соратник г-на Жапарова, Талант Мамытов, который специально с этой целью был аккуратно и безо всяких помех возведен на пост спикера парламента. Должность премьера занял молодой 34-летний вице-премьер Артем Новиков, г-н Жапаров знает его давно, со времен работы в администрации свергнутого в 2010 году второго президента Киргизии Курманбека Бакиева, получившего убежище и беларусское гражданство у своего друга А.Г. Лукашенко.

Выборы в Киргизии, конечно же, станут серьезным испытанием для г-на Жапарова, с ним готовы поспорить в борьбе за власть 62(!) претендента. Хоть это и рекорд, но все равно же меньше, чем количество жителей в стране. Но ведь и больше, чем партий...

Впрочем, последнее обстоятельство не имеет большого значение в предвыборной кампании, все, кроме одного в списке, - самовыдвиженцы. Например, автор знаменитого мема "Зима не будет" по фамилии Абдылдаев, Там у него дальше есть продолжение, "...наводнение будет в Западе". Автор считает, что человечеству грозят катаклизмы, но его спасет Россия во главе с Путиным.Г-н Жапаров тоже считает, что без Путина ему никак. Неделю назад на саммите ШОС, проходившем on-line, временный киргизский руководитель в ходе общей многосторонней встречи вдруг попросил Путина о личной аудиенции, хотя бы тоже on-line. Просьба была удовлетворена уже на следующий день!

Не исключено, что это не последняя просьба будущего киргизского президента к российскому коллеге, а в том, что они окажутся в будущем за одним столом не раз, я не сомневаюсь. Кто знает, не возникнет ли у них еще и "химия" в отношениях... И в Кремле еще будут учиться опыту свободных плюралистических выборов в Киргизии с гарантированным результатом".