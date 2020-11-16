"Жителям России очень трудно в полной мере представить себе, как выглядит наша страна со стороны. Мы как-то привыкли к ежедневной дикости и уже не удивляемся очередным заявлениям и действиям. Но дно пробивается почти каждый день. На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что располагает сведениями об отравлении Навального либо в самолете на пути в Германию, либо в Германии. И, соответственно, Россия водит санкции против Германии. Что это было? Врача вызывали?" - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook.

"В Беларуси ставший полностью фашистским режим звереет день ото дня, продолжает насилие и убийства, уничтожает народ, но ни слова поддержки граждан Беларуси и ни слова осуждения обезумевшего людоеда Лукашенко со стороны России нет.

Избранный президент Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании Народного трибунала по преступлениям режима Лукашенко, а депутат Европарламента, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт потребовал создания международного трибунала для Лукашенко и его подельников. Россия не опасается получить в этом процессе статус пособника преступлениям против человечности?

Заключено формально трёхстороннее (Армения - Азербайджан - Россия), а по сути двустороннее (Россия - Турция) соглашение по Нагорному Карабаху, ставшее триумфом новоимперской политики Эрдогана и поставившее Россию в очень трудное положение, чреватое потерями на всех фронтах. Зачем России ублажение Эрдогана?

Жители стран с пророссийскими режимами отворачиваются от России. Избиратели беднейшей Молдовы отдали пост президента страны стороннику европейской интеграции и партнёрства с США Майе Санду, отказав во власти стороннику сближения с Россией теперь уже бывшему президенту Игорю Додону.

И за всем этим безумием - деньги российских граждан. Полтора миллиарда долларов (три годовых бюджета Псковской области) Лукашенко, миллиард долларов (два годовых бюджета Псковской области) Асаду, десятки миллиардов рублей ежегодно на поддержание российского военного участия в чужих войнах.

Нет такого политического негодяя в мире, организатора политического насилия и массовых репрессий, которого не поддержала бы официальная Российская Федерация. Как только видите диктатора, вцепившегося во власть, не сомневайтесь: Россия рядом с ним и помогает ему. Внешняя политика России стала синонимом вырождения российского государства".