"Расследования доведения до самосожжения Ирины Славиной не будет. Отказ, как стало известно, был вынесен еще 2 ноября. Обыск законен, дело обосновано, самоубийство - что ж, бывает. Преступники в погонах покрывают друг друга, нижегородские власти грабят мемориал. Они довольны друг другом", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"А на другом конце страны, в Хабаровске, другие преступники, но тоже в погонах, придумали способ борьбы (а там и доведения до самоубийства, кто знает) с журналистами: "карусель". Журналиста задерживают за участие в митинге: "он создавал массовость" или "перекрывал собой улицу", выписывают срок, а потом задерживают сразу на выходе из суда: и выписывают срок уже больший. Три срока - уголовное дело по 212.1.

Местные эшники своих планов не скрывают: московская практика лета прошлого года работает в регионах. А протесты - стихают. Хотя только они могут быть защитой - и для журналистов, и для граждан. Летние протесты показали - пока люди на улице, власть будет прятаться. Но как только протестующие устают и уходят - выскакивают из засады.

Эта тактика свойственна любым диктатурам. Только конец у них всегда неизбежен".