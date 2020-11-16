"Для чего Россия решила строить морскую базу в Судане, нищей, распадающейся, уже раз развалившейся на две части и грозящей повторить историю Южного Судана еще и с Дарфуром, почти недееспособной африканской стране, где еще недавно сотни трупов столичных протестующих по простоте душевной просто сбрасывали в Нил? Чтобы пробить путь в еще большую "черную дыру", причем дыру в прямом смысле этого слова, уж пусть простит меня ее посольство в Москве, если таковое существует - Центральноафриканскую республику", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Место, где известный африканский император Бокасса закусывал арманьяк человечиной, где его потомки и сейчас кушают все вперемешку, от человеков, до личинок - это, кстати, отмечено не ради красного словца - где идет перманентная жесточайшая гражданская война всех против всех, в основном с применением холодного оружия, поскольку пули слишком дороги. Место, четверть экспорта которого составляли перепродажи грузовиков и оборудования, которые им же отправлялись международными миссиями в гуманитарных целях.

Для чего мы пытаемся пробиться в Центральноафриканскую республику и закрепиться в Судане? Вы не поверите - ради природных ресурсов. Россия, как заучивали еще со школы - крупнейшая и богатейшая недрами страна мира пытается отжать несколько рудников у босоногих негров в алчной жажде ресурсов, как какой-то безземельный Тайвань или Япония. Вместо того, чтобы проводить геологическую разведку той же Восточной сибири. Э - эффективность!

Зачем нам эти природные ресурсы? Нам, многонациональным гражданам нашей страны, незачем, у нас своего навалом, в перспективе и в недрах, "не счесть алмазов пламенных в глуби лабазов каменных". А вот нескольким заинтересованным и очень привилегированным лицам, привыкшим путать собственную шерсть с государственной эти ресурсы вполне кстати. Особенно, если расходы по освоению территории и прокладке коммуникаций уйдут на государственный счет, а прибыли - на частный.

Они, эти лица, похоже искренне считают, что неосвоенность и незанятость самых глухих углов африканского континента происходит из-за глупости евроамериканских толстых бюргеров-пингвинов и достаточно только ступить на щедрую суданско-царовскую землю ноге гордого и смелого колонизатора, чтобы ее сразу облобызало туземное население, оставив на ней сапог из крокодиловой кожи, инкрустированный местными бриллиантами.

Этим лицам невдомек, что территории, оставшиеся не занятыми, не заняты потому, что все несколько волн колонизаторов бежали оттуда сломя ноги, если ноги, конечно, не успевали отъесть пресловутые туземцы.

Просто потому, что чтобы достать пресловутые и действительно немалые природные богатства, необходимо проложить наземную инфраструктуру, трассы, железные дороги, построить электростанции и ЛЭП, мосты, аэродромы, обучить две сотни тысяч рабочих, которые это будут делать, два десятка тысяч врачей и учителей, которые их будут учить и лечить, создать полицию, суды и армию. То есть построить более-менее эффективное государство, иначе твои рудники и фактории снесет очередной и неизбежный бунт или веселая всеобщая резня.

И, подсчитав, соотнеся вполне реальные издержки и крайне теоретические прибыли, колонизаторы сбегали, а предприимчивые туземцы оставались в обнимку со вполне реальными геологическими картами ждать очередных белых идиотов, которые польстятся на копи царя Соломона, как прыщавый подросток, начитавшийся Хаггарда.

В Африке можно делать деньги, но только в очень ограниченном количестве приличных и обжитых стран, которые именно из-за их приличности давно уже заполнены игроками. В неприличных же странах можно только тратить, растрачивать деньги, в лучшем случае частные, в худшем - государственные, то есть наши с вами.

Чашу эту сполна испил Советский союз, который не вывез с континента ничего, кроме гробов, малярийных комаров, долговых, в последствии похеренных, туземных расписок и пары барж с бананами. Причем умудрившись ничего не заработать даже в богатых Алжире, Ливии и Анголе.

Теперь мы вновь гордо, с возгласами и торжественным попукиванием торим путь на черный континент, по тем же граблям и с тем же результатом".