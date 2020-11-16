"Похоже, правительство России прочитало мои статьи о вероятной угрозе ужесточения санкций при Байдене и придумало неординарные меры защиты. В пятницу Минфин выступил с предложением изменить структуру размещения средств Фонда национального благосостояния", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook.

"Сейчас 117 млрд долларов из "кубышки" держат в долларах, евро и британских фунтах (с апреля 2020 к основным валютам добавился юань). Как следует из проекта поправок в Бюджетный кодекс, опубликованных на портале правовой информации, часть из них может быть переведена в золотые слитки. В документе говорится, что эти изменения направлены на "обеспечение сохранности" средств фонда. Напомню, что он предназначен для инфраструктурных проектов и покрытия бюджетных дефицитов, хотя изначально создавался как подушка безопасности для пенсионной системы.

Правда, еще недавно министр финансов Силуанов констатировал, что "активы, обеспеченные драгметаллами, менее быстро ликвидны". Видимо, сейчас уже не до ликвидности, когда появился риск прямого ареста активов в рамках возможных санкций.

ЦБ РФ начал активно закупать золото еще в 2014 после аннексии Крыма и первых санкционных мер США и ЕС. Тогда же он, видимо в панике, на короткое время вывел 115 млрд долларов из федерального банка Нью-Йорка. За 13 лет золотой запас России вырос в 6 раз (ныне около 2300 тонн) и стал пятым по размеру в мире. Однако, правительство держало свои резервы только в валюте.Золото является "100-процентной защитой от правовых и политических рисков" - объяснял еще в августе 2018 года первый зампред ЦБ РФ Д.Тулин. Понятно, что в отличие от валюты и ценных бумаг на счетах в иностранных банках, арестовать золотые слитки в российских хранилищах невозможно.

К настоящему моменту Центробанк почти до нуля сократил вложения в американский госдолг, а оставшиеся в резервах доллары держит на депозитах в частных банках, преимущественно за пределами США. И все же обоснованный страх ареста активов не дает спокойно спать государственным финансистам.Затея перевести для безопасности резервы в золото неплоха, если бы не несколько НО.

Про низкую ликвидность золота говорил сам министр финансов, а финансировать дефицит бюджета нужно оперативно. Есть еще пара нюансов. В больших объемах за рубли золото оперативно не продашь, если, конечно, не выкачать все деньги из госбанков. Продавать все равно придется за валюту, а вот тут теоретически и может грянуть арест валютной выручки. Закупать золото также придется на внешних рынках, т.к. заплатить за него отечественным производителям, означает перечеркнуть саму идею фонда, как резерва, не выпускающего средства на внутренний рынок.

Покупать золото в больших объемах на очень деликатном рынке, где сам слух о массированных закупках приводит к росту цены, это погнать цены на металл вверх. Рано или поздно для финансирования проектов и покрытия дефицита бюджета золото придется активно и оперативно продавать, что неизбежно уронит цены. Разумеется, априори оценить возможные потери, не зная объемов и скорости покупок и продаж невозможно, но их наличие с учетом указанных факторов неизбежно".