"Сергей Кириенко попал под европейские санкции за отравление Навального. Фейсбучный народ негодует: до чего, мол, докатился бывший либерал. Примерно такие же ФБ-страдания вызывало "моральное падение" телеведущего Александра Гордона, отметившегося запредельно гнусной программой на эту же тему. А я не вижу тут никакого "падения" или даже эволюции. Они всегда оставались такими. Это нацистские или коммунистические вожди и пропагандисты были идейными преступниками, а их современные российские коллеги - просто автоматы, всасывающие в себя бабло и власть. Других функций и качеств у них нет", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"В память этих разговаривающих человекомашин еще в 90-е годы была закачена достаточно примитивная картина мира. Их мировоззрение сформировалось из двух источников: вульгарная интерпретация рыночного фундаментализма (мера всего - деньги, все за что платят оправдано уже самим фактом востребованности услуги на рынке и пусть проигравший (невостребованный) плачет) и столь же примитивно понятное ницшеанство (только мы - успешные, состоятельные люди заслуживаем уважения наших прав и свобод, остальные - лузеры, быдло, мусор; падающего подтолкни).

Такое мировоззрение позволило большей части российской "элиты" плавно перетечь из ельцинской системы в путинскую без всяких идеологических и личных проблем. Они просто продолжили торговать собой на рынке, сменив идеологические наряды. Ведь главное для них - оставаться востребованными, то есть быть успешно продажными.

Политический выбор таких людей за отсутствием убеждений диктуется все теми же рыночными соображениями. Расскажу одну историю. Жили были в Нижнем Новгороде в 90-е два молодых карьериста - Кириенко и Бревнов. Считались они либералами и рыночниками. Оба возглавляли банки, крутившие государственные средства. Потом Немцов взял их с собой в Москву. Там у первого карьера пошла в гору, а у второго не задалась. В общем один стал видным чиновником, а другой выгодно женился на богатой американке и уехал в США. Первый теперь патриот, а второй - "иноагент". Сложись их карьера иначе, они могли бы поменяться местами: Кириенко стал бы добропорядочным американским гражданином, а против российского олигарха Бревнова на Западе были бы введены санкции.

Проблема Кириенко, Гордона, Соловьева, Киселева и прочих в том, что продавая себя Кремлю, они превратились в международных преступников. Рано или поздно им предъявят за это счет. И тогда будет бессмысленно лепетать: "Как же так, это всего лишь бизнес, ничего личного, я просто делал свою работу". Придется ответить за все".