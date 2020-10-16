"Многих не впечатлили европейские санкции. Кажется что "Северный поток-2" - это что-то такое значительное, а запрет на въезд и счета по именному списку - что-то такое локальное. Тем временем все наоборот", - пишет обозреватель в Facebook.

"Северный поток" вообще не имеет никакого значения ни для кого. Инфраструктурные проекты - это метод для менеджмента выводить деньги из компании, им нет никакого дела до эффективности или неэффективности "Газпрома", они воруют не с прибыли, а с оборота. Ну накроется труба в Европу - построят в Австралию. Принадлежащие правильным людям трубопрокатные мощности не будут простаивать.

Показатели "Газпрома" хуже с каждым годом, он сегодня в номинальных рублях вдвое дешевле, чем в 2008 году, когда еще не было даже первого "Северного потока" и "Силы Сибири". И что? У него сменился менеджмент? Миллер стал "русским Кеннетом Лэйем"?

АО "Первый канал", технически говоря, вообще банкрот. Получая прямые бюджетные дотации, находясь в привилегированных условиях - он умудряется быть должен всем, включая ТТЦ "Останкино" (собственному акционеру), не платить по счетам годами, что вообще не мешает Эрнсту ходить в "эффективных менеджерах".

Не стоит путать "бизнес" и "госкомпании", в первом случае - существуют акционеры или единый собственник, которые заинтересованы в успехе самой компании. Во втором - существует только менеджмент, который заинтересован в росте собственных доходов. Будут они расти за счет реальной деятельности или бюджетной компенсации национального унижения нанесенного подлым Западом - детали.

Статья "доходы по акциям, принадлежащим Российской Федерации" в федеральном бюджете настолько смехотворна, что если завтра нарисовать там 0, то с точки зрения росписи вообще ничего не изменится.

Другое дело - санкции персональные. Одна из немногих реальных издержек глобализации - возможность для политиков и чиновников изолировать себя от последствий своих действий: одной рукой сокращать бюджет на образование и медицину в пользу обороны от угроз НАТО, другой - прыгать в прайват-джет до клиники в стране НАТО при любой нужде измерить давление.

Делать своих граждан беднее за счет коррупционных схем, а лондонских риэлторов - богаче. Пугать людей по телевизору "парижскими погромами", мол мы ж не Франция какая, чтобы смуту подымать, но отселить родную дочь прямо в эпицентр нестабильности.

Практическая польза от таких санкций - вопрос дискуссионный. Я-то думаю что никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не герой, гражданам России придется идти к переменам самостоятельно.

Но, по крайней мере, персональные санкции - изоляция жрецов "суверенной демократии" от благ демократии развитой - отвечает принципу справедливости. Бенефициары дисфункционального государства не должны в полной мере пользоваться производным от тех институтов, на разрушении которых они богатеют.

При всем том, что делает Францию - Францией, Германию - Германией, а Америку - Америкой, при всем, за чем туда они едут, держат счета, детей и недвижимость: независимых судах, политической конкуренции, защите прав собственности - не было бы никакой возможности для Кириенко, Бортникова, Меняйло, любого серого аппаратчика, иметь счета и недвижимость хоть где-то западнее Пскова - вот пусть и не будет".