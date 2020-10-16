"Пришло время расставить все акценты и внести ясность. Господин Губернатор Нижегородской области (и прочие "шалобаевы"), совершенно точно, что вы покинете свой пост в Нижегородском Кремле рано или поздно, а нижегородцы будут продолжать носить цветы на место где погибла Ирина Славина", - пишет предприниматель из Нижнего Новгорода на своей странице в Facebook.

"Господин начальник областного ГУВД и прочие генералы и советники юстиции), совершенно определенно, что в обозримой перспективе у вас еще больше будет времени заниматься отстрелом кабанчиков, уточек и зайчиков, уйдя в отставку или досидев до пенсии, но нижегородцы не перестанут и тогда зажигать свечи на том месте где сожгла себя Ирина Славина.

Я буду приезжать на это место, а потом туда будут приезжать мои дети, а потом их дети. И множество ее подписчиков и друзей будут приходить на это место. И множество нижегородцев, кого эта трагедия потрясла и заставила задуматься о жизненных приоритетах, уже навсегда будут называть площадку перед окнами ГУВД - мемориалом Славиной.

Вы можете сожалеть, а можете и не сожалеть, можете выглядывать в окно вашего кабинета, а можете и не выглядывать, можете демонтировать железных истуканов, молча сидящих на железной лавочке, а можете не демонтировать, можете хоть на круглосуточную вахту поселить дворников на ул. Максима Горького, но мемориал будет существовать.

Конечно, будут потом вопросы о деньгах налогоплательщиков, за счет которых вы пытаетесь, по три раза на дню, стереть из собственной памяти картину горящей красивой женщины и принципиального журналиста, но мы вам будем напоминать об этом, и это не наш выбор - это решение Ирины Славиной. И чем чаще и истеричнее вы будете требовать уборки территории мемориала, тем только чище будет место на которое я снова и снова буду приносить и зажигать свечу - и это уже мое решение.

А если кто-то устанет зажигать свечи на холодном горьковском ветру, и перейдет на факелы, бенгальские свечи, фейерверки или файеры - это будет его решением, но с вашей подачи.

После убийства Бориса Немцова ваши московские коллеги так же старались стереть все следы на мосту Немцова, но мемориал там существует уже пять лет и будет существовать и дальше, пока в стране есть живые цветы и нет в России дефицита спичек".