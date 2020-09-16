"Надвигается осенняя волна вируса, но видно, что ковид уже "рутинизировался". В марте-апреле это было очень тревожно, было много споров, оценок и т.д. Горячо было. А сейчас - холодно", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Я видел в последние три месяца Польшу, Литву, Австрию, Германию, Францию, Италию. Везде идет обычная жизнь, в соответствии с устоявшейся санитарной нормой: в магазинах - в масках, в ресторанах на свежем воздухе - сидят большими толпами без масок. В крупных международных аэропортах-хабах - толпы, все куда-то летят. В некоторых на входе заменяют температуру лба, в некоторых вообще нет никаких проверок. На автомобильных трассах вообще ничего не видел.

Скучающие наряды полиции стоят на условных границах внутри Евросоюза, но никакого интереса машина с чешскими номерами на границе Италии и Франции не вызвала. Я получил приглашение на 2-3 октября на офлайн-конференцию в Германии. Условие - тест ПЦР за 48 часов до въезда в Германию из Чехии. Детские сады, школы, все учреждения - продолжают работать, в отличие от марта-апреля и "первой волны".

Короче, мне кажется, вряд ли чего-то нового можно ждать от второй волны. Ковид "уже все сказал". Я имею в виду "социальную сторону высказывания".