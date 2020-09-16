"Потряхивая чугунным овалом головы, загорелый обвислым лицом, костистый, собранный в костюм министр Лавров призвал германского министра иностранных дел "отказаться от дальнейшей политизации ситуации с А.Навальным". В некотором смысле это верный призыв. Но этот смысл Лаврову не понравится. Потому что государство, которое Лавров представляет, частью которого он является, - применяет уголовные, а не политические методы борьбы с теми, кого оно считает своими оппонентами", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Действительно, после покушений, отравлений, убийств (не говоря уже о нападении на Украину и аннексии Крыма) следует перестать "политизировать" отношения, а относиться к мафиозной российской верхушке примерно так, как нормальные люди относились и относятся к руководству нацистской Германии, фашистской Италии, сталинскому СССР, лукашистской Беларуси.

Какая у этих режимов была политика, когда они убивали своих оппонентов? Или убивали, выдумывая себе оппонентов, как это делали сталинские уголовники? Делали это тайно или явно? Какая, например, была политика в том, чтобы раздавить грузовиком Михоэлса? Чем это отличается от того, что делали российские власти, убивая и пытаясь убивать в Британии, Германии, Болгарии, России? Устраивая вооруженный захват власти в Черногории?

Когда демократии прижимают диктатуры, кладут их на обе лопатки, берут за склизлое горло, показывают свое моральное и правовое превосходство, их представители начинают вопить о политике, об обстоятельствах, цепляться за формальности, требовать соблюдения законов, которые сами они в своей деятельности превратили в ничто. Это к ним, по их требованию, безусловно и непреклонно должны применяться законы, сами они, убивая, с этими законами не считаются. Они же пытаются уйти от ответственности, занимаясь юридической демагогией. Лавров желает представить дело так, будто он представляет респектабельное правительство, а не защищает уголовный мафиозный режим (частью которого является), вставший на пусть убийства неугодных. Но дело обстоит совершенно не так - Лавров и его МИДовское охвостье занимаются грязным, пропагандистским делом, пытаются обелить державных преступников, сами, таким образом, становясь участниками уголовного преступления - спецоперации по прикрытию отравления российского политика".