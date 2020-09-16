"1,5 млрд долларов для помощи Лукашенко в "этот сложный момент" - это много? Вообще-то, гроши. 2,5% ВВП Беларуси, 15% ее госбюджета на 2020 год. По $150 на душу. Бацька в Викторах Януковичах найден легким, тому сулили по $350 на душу", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Для России - вообще погрешность, 0,1% ВВП. 110 млрд рублей - это бюджет Москвы за неполных 3 недели.

Но есть нюанс: буквально 3 месяца назад президент России решил разломать плоскую шкалу налогообложения, сильно усложнить администрирование для граждан с доходом свыше 5 млн рублей в год - ради того, чтобы (в идеале, следуя его необъяснимой логике) изыскать дополнительные 60 млрд рублей (800 млн долларов) на "помощь детям с редкими заболеваниями".

Таким образом, в детях с редкими заболеваниями Лукашенко гораздо длиннее, чем в Януковичах".