"Можно радоваться нескольким оппозиционным депутатам, прошедшим, несмотря на рогатки, подтасовки и давление в ряд местных парламентов, но хочу напомнить, что такие крохи радости просыпаются регулярно, каждый год на протяжении многих лет и ничего в целом не меняют. Напомню еще, что даже контроль трети губернаторских постов и местных заксобраний не помог в середине 90-х коммунистам получить власть, не говоря уже о немалой фракции в Совфеде и Госдуме, превращенной в партийный штаб. Потому что у них не было главного - воли к власти, которую сейчас, пускай и гротескно, демонстрируют Лукашенко и Путин", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Даже в 90-е ослабленная администрация президента, без нынешних ресурсов и гипертрофированно-усиленных силовых структур могла и регулярно обыгрывала не в пример более сильную оппозицию.Да что брать коммунистов, Верховный совет и Съезд просто обладали всей полнотой полномочий и формально возвышались над президентским постом, и где они?

Никакие успехи или победа с помощью голосования в России для оппозиции невозможны. Как только любая механика, включая многажды расхваленное "умное голосование" вдруг начнет показывать эффективные результаты, правила игры сразу поменяются, что мы и наблюдали не раз. В итоге роль наблюдателей сокращается, появляются "дополнительные дни", а в случае необходимости и недели, если вдруг все это перестанет работать, то всегда можно ударить кулаком по столу и просто смахнуть неудобные фигурки рукой.

Если же вдруг чудесным образом удастся обойти все это и получить, как комми в свое время, контроль над весомой частью регионов и парламентом, то вы с удивлением обнаружите, что никаких реальных полномочий и шансов повлиять на что либо они не имеют. Конституция 93-го специально затачивалась на то, чтобы президентский пост мог эффективно противостоять даже объединенным усилиям всех остальных ветвей власти, направленным против него.

Печальная ирония, что многие авторы этого документа сейчас сами борются против авторитаризма, который они снабдили в свое время всем необходимым для получения абсолютной власти аппаратом. Вдобавок уже нынешняя смена правителей путем приснопамятного "голосования по конституции" еще сильнее укрепила свои позиции.

Попытки получить или как-либо поколебать власть путем выборов иллюзорны, пока она сильна - правила игры всегда на ее стороне, если же она ослабнет настолько, что не сможет контролировать ситуацию - выборы будут последним делом, волнующим нас.

Попытки как либо подгадить системе путем "умного голосования" обречены на бесчисленное повторение ситуации прошлого лета, когда избранные в том числе и нашими голосами депутаты поддерживали и радовались жесткому разгону демонстраций и митингов в Москве, где лупили как раз их избирателей. "Умное голосование" усиливает позиции Навального и его группы, но никоим образом не приближает победы оппозиции в целом.

Что же делать? Писал много раз, но повторюсь. Во-первых, не жить иллюзиями, участие в выборах может служить только одной цели - пропаганде своих идей и ценностей, вербовке сторонников, критике власти. Не более того. Не надо обманываться самим и обманывать тех, кто тебе верит.

Во-вторых, прекратить внутренние дрязги и склоки. Для этого не нужны ни финансирование, ни поддержка серьезных СМИ или олигархов, ни сверхъестественные усилия, достаточно выдохнуть и начинать не межеваться, а искать общее.

В третьих, строить широкую надпартийную коалицию по примеру белорусской, вывести ограниченное количество вопросов, объединяющих большинство оппонентов режиму, а такие темы есть - и в социалке, и в свободе выборов и СМИ, и в борьбе с коррупцией, и в отмене экстремистских статей и запрете на политические преследования и установить временный мораторий на обсуждение всего того, что раскалывает нас. Всякий, вбрасывающий одну из десятков тем, которые приводят к бесконечным и бесполезным ссорам и спорам суть раскольник и как раз он с высокой вероятностью и работает на Кремль, сознательно или нет.

То, что полдюжины попыток строительства коалиций уже бесславно проваливались не повод прекращать эту работу, а скорее возможность задуматься, из-за чего и из-за кого происходили расколы, учесть ошибки в будущем.

В четвертых, никакого персонализованного лидерства, наша цель не водрузить на постамент очередного "вождя", а создать новую систему для нормальной жизни всего общества. Вдобавок все риски вертикально-вождистских систем сейчас наглядно демонстрируются в ситуации с Навальным, когда удаление центральной, пусть и яркой фигуры привело в состояние ступора все его движение.

Тезисы звучат идеалистически, но других путей не просматривается. Победы очевидно не будет ни завтра, ни через год, но это не повод опустить руки. Единственное, что мы можем делать, это готовиться к моменту слома режима, причем, скорее всего, как и в прошлом система сама заведет себя в катастрофу. И к именно этому моменту нужно быть готовым. Чтобы не дать перехватить власть очередным безумцам или ворам. И подойти к этому моменту максимально отмобилизованными, с программой действий и первых шагов по спасению страны. Поскольку после этой власти страну придется именно, что спасать, опустошенную, выжратую изнутри, разрозненную и разоренную".