"По-моему, становится очевидно, что диктатура Лукашенко держалась не на его харизме, не на жестокости его силовиков, а на массовой депрессии беларусов", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Диктатура Лукашенко использовала массовую депрессию, уходящую корнями в ужас двух мировых войн, репрессий и Чернобыльскую катастрофу, как фундамент.

Как только беларусы как-то сами собой, без помощи со стороны, освободились себя от своего уныния, Лукашенко потерял власть. Ни он, ни его чиновники не умеют управлять людьми, чьи чувств и мысли не связаны тяжелым унынием. Они не в состоянии общаться и договариваться со здоровыми, они только знают как помыкать увечными.

С этой точки зрения, массовые избиения и массовые задержания были попыткой вернуть массовую депрессию; вернуть почву, на которой обеими ногами стоял Лукашенко.

Невероятно, но депрессия не вернулась. Наоборот, беларусы здоровеют деньото дня. У нас на глазах апатичные беларусы становятся энергичными и инициативными, собираются в общество.

Энергичное, мотивированное и сознательнее общество - это полная противоположность стилю Лукашенко и теперь ему попросту нет места".