"Ознакомился с речью Лукашенко на митинге в поддержку стабильности. Стилистически он не докрутил, конечно, сказывается, отсутствие гениев пропаганды типа наших. Лукашенко должен был выступать, лежа в паланкине, в мундире полного генералиссимуса (а не в рубашке с коротким рукавом), генаралиссимуса должны были нести рабочий, колохозница, фотомодель из числа президентского эскорта, омоновец с окровавленной дубинкой. Вокруг них на четвереньках ползать граждане в униформе НАТО - "чернокожие, желторотые, светловолосые", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Пауз и экстатических завываний нужно было делать больше, подбородок сделать более квадратным, а усы укоротить: видно, что Александр Григорьевич не пересматривал в последнее время классиков фашистской пропаганды и все начинает с чистого листа как нуб.

Анализировать речь в политическом смысле слова речь не имеет смысла: это сфера научной специализации психиатров. Александр Григорьевич сказал, что поддержать его на митинге приехали люди из регионов, и больше выступить перед ними всеми у него возможности не будет. Дай-то бог.

Важно вот что: совсем сошла на нет тема российской агрессии и подстрекательства к перевороту, среди агрессоров и кукловодов теперь Латвия, Литва, Польша, Украина. Словно и не было ЧВК Вагнера. Параллельно Лукашенко отчаянно распространяет сигналы о том, что он на короткой ноге с Путиным. Перезваниваются каждый день, узнают, как друг у друга дела, а в случае внешних (только ли внешних?) угроз Кремль якобы гарантировал Александру Григорьевичу полную штыковую поддержку, как если бы собственных садистов в форме уже не хватало.

Кремль тем временем холоден. Там, конечно, царство ястребов, но возможно, и у них складывается впечатление, что добавив к 80 тысячам протестующих в Хабаровске миллион беларуских партизан, можно и не усидеть. Помимо всего прочего, Лукашенко так бездарно и кроваво начал бороться за свою личную стабильность, что слиться с ним в объятиях до конца оказалось неспособным даже российское телевидение. Всем ясно, что Лукашенко буквальный, а не метафорический фашист, и, поддержав его, вы откроете глаза в отношении природы собственной власти тем, у кого они еще были закрыты.

Так что пока побеждает умеренность и доморощенный прагматизм: кажется, даже в Кремле понимают, что Беларусь - это не Крым. Опасно лезть, ребята, не надо: беларусы порвут вашу стабильность окончательно".