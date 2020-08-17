"Вот смотрю на Лукашенко и понимаю, что проблема всех диктаторов в том, что бессменное правление полностью уничтожает возможность сменить профессию. Кто-то когда-то был водителем, строителем, врачом, колхозником, бизнесменом, отличным управленцем, а стал фюрером - и больше уже никому не нужен, репутацию не отмыть", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Ну вот куда его такого после отковыривания от власти? Сажал? Убивал? Свободу уничтожал? - Да. - Следующий соискатель. Специалисты по развязыванию внутренних и внешних войн на рынке, как бы это помягче сказать, не котируются.

Вовремя уйти - это искусство. Тогда ты будешь везде востребован. С таким опытом и связями. Ведь не в удержании власти смысл жизни. Я помню Горбачева, в начале нулевых открывавшего российско-немецкий форум "Петербургский диалог". Он был нужен, востребован, зарубежные политики выстраивались в очередь, чтобы пообщаться с ним. И это была его работа, его уникальный навык - дипломатия.

Хотя я же помню и Горбачева, рекламирующего пиццу. Это дорогого стоит - человек, руководивший ядерной державой и не потерявший себя, сбросивший медную оболочку памятника и вернувшийся к нормальной жизни.

Оно так в любой демократии, на самом деле: хочешь - в лекторы, хочешь - в дипломаты, хочешь - по основной специальности. Все бывшие лидеры цивилизованных стран до сих пор не только в почете, но и в обойме. А если ты 20-30 лет сидишь на троне - то тебя оттуда только в могилу, или, при везении, в мавзолей, мумией работать. Никто больше с тобой работать не будет. Да и общаться тоже.

В этом и трагедия Лукашенко, который скоро будет никому не нужен, даже ближнему кругу, хотя его не жалко, конечно. "Предатели!" - стучит он кулаком по всем еще доступным трибунам. Да нет. Сначала ты работаешь на репутацию, а потом она на тебя. Заработала - так на полную катушку.

А биржу труда для бывших диктаторов пока еще не открыли, даже в Ростове такой нет".