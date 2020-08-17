"Лукашенко вряд ли набрал в Минске больше 35%, возможно даже меньше 30%. На Графике 1 показаны результаты голосования в этом городе, где каждая точка соответствует одному избирательному участку. Это - данные официальных протоколов с 323 участков (источник данных - телеграм-канал t.me/zubr_chat). Мы видим, что есть большой разброс явки: нижний и верхний децили составляют 62 и 90 процентов - то есть 10% участков имеют явку ниже, чем 62%, и 10% участков имеют явку выше 90%. Разброс голосов за Лукашенко также велик: нижний и верхний децили составляют 35,2% и 69,2%, соответственно", - пишет социолог в Facebook.

"Для сравнения, на Графике 2 показаны результаты российских президентских выборов 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге, на Графике 3 - результаты второго тура украинских президентских выборов 2019 года в Днепре, Киеве и Харькове; во всех этих случаях подсчет голосов был честным или относительно честным, и разброс и по явке, и по результатам кандидатов намного ниже, чем в Минске. Разница между верхним и нижним децилем не превышает 16,7% для явки (в Санкт-Петербурге), и 12,1% для голосов за ведущих кандидатов (в Киеве). То есть эти пять крупных городов географически однородны по своим электоральным предпочтениям - результаты на российских или украинских избирательных участках, объединяющих живущих по соседству людей, отличаются не очень сильно. В то время как Минск, если верить данным протоколов, очень разнороден.

Большой разброс результатов в Минске объясняется тем, что голосование и подсчет сопровождались массовыми фапьсификациями в пользу Александра Лукашенко, причем масштаб и способ фальсификаций разнились от участка к участку. Были и вбросы бюллетеней во время досрочного голосования, и откровенная рисовка результатов на многих участках. Вбросы давали нам участки с высокой явкой и высокой долей голосов за Лукашенко. Рисовка полностью искажала результат и давала очень похожие результаты на большом числе участков (например, на шестой части участков в Минске Светлана Тихоновская набрала между 14,5 и 15,5%, это слишком много для такого узкого диапазона результатов - так бывает, когда дается задание нарисовать кандидату определенный процент).

Можно ли установить, как на самом деле проголосовали избиратели в Минске? На первый взгляд, это задача нерешаемая - слишком велик был масштаб фальсификаций. Однако на части участков подсчет голосов был относительно честным. Мы видим, что есть несколько десятков участков с явкой от 60 до 80% и долей голосов за Лукашенко от 20 до 40% - наверняка на них фальсификаций не было или они были минимальны. И если население Минска не слишком географически разнородно по своим электоральным предпочтениям (что, скорее всего, верно - в городе нет, например, резкого деления на гетто и обеспеченные кварталы), то во всем остальном городе мы должны ожидать похожие результаты - 25-30% за Лукашенко, 55-65% за Тихановскую, и 13-17% за остальных кандидатов. Если на участках без фальсификаций голосовали более оппозиционно (что вполне вероятно), то в среднем по городу мы может ожидать, например, 30-35% за Лукашенко и 50-55% за Тихановскую.

UPD. Борис Овчинников в комментариях сформулировал мою мысль лучше, чем смог я сам: "Мы знаем, что в постсоветских городах голосование однородно. Мы обоснованно предполагаем, что фальсификации могли быть только в пользу Лукашенко. И если мы видим кластер участков (из разных частей города) с резко выбивающимися результатами в пользу оппозиции, то логичный вывод - что именно это и есть истинные результаты".