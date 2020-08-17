"Что отдельно впечатляет в фотографиях вчерашнего протеста в Минске, где на улицу вышли от 200 до 300 тыс. человек (10-15% жителей города)? Свободная проезжая часть и люди, переходящие дорогу по пешеходному переходу! Это вообще характерно для нынешних беларуских протестов: по многочисленным свидетельствам их участники снимают обувь прежде чем встать на лавочку и убирают за собой мусор. Лично для меня это является дополнительным поводом от всего сердца сопереживать беларусам", - пишет публицист в Facebook.

"Ведь если у них все получится, их победа станет мощным аргументом для реабилитации подчеркнуто мирного, ненасильственного сопротивления: женщины с цветами против озверевших карателей с дубинками и автоматами.

И это очень важно: ведь в последние годы среди оппозиционно настроенных жителей постсоветского пространства стала весьма популярной логика, распространяемая специальным человеком Бабченко и сочувствующими ему товарищами. Согласно которой реальных изменений в стране могут добиться только спортивного телосложения парни с коктейлями Молотова, ведущие затяжные уличные бои с защитниками режима. А ненасильственное сопротивление носители такой логики обычно высмеивают: "ха-ха-ха, идти протестовать с воздушными шариками и цветами", "розовые пони" и проч.

На мой взгляд, эта логика тупиковая, если не прямо провокационная. К прямым силовым столкновениям структуры власти готовы гораздо лучше и технических возможностей у них гораздо больше (включая любые виды оружия). А главное - далекие от политики обыватели, составляющие абсолютное большинство населения любой страны, как правило, всем этим коктейлям Молотова и горящим покрышкам по умолчанию не симпатизируют, для них это дико.

Разумеется, раз на раз не приходится, бывают разные варианты и ни от чего зарекаться нельзя. Но в целом ненасильственное сопротивление гораздо лучше, морально безупречнее и, главное, перспективнее - больше шансов на успех.

Очень надеюсь, что беларусы это сейчас подтвердят, добьются победы и тем самым вдохнут в мирные протесты на постсоветском пространстве новую жизнь".