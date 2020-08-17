"В соцсетях появились кадры с российскими военными грузовиками, которые движутся в сторону Беларуси. Пошли слухи, что Кремль решил использовать армию для усмирения граждан соседней республики, как это было в истории Украиной. Масла в огонь подлил и сам Лукашенко, который заявил, что "договорился с Путиным и получит помощь по первому запросу", - пишет в Facebook глава Красносельского района Москвы.

"Тем не менее, я уверен: российских солдат в Минске не будет. Объясню свою точку зрения.

1. Да, Путину нравится агрессивный стиль во внешней политике. Он верит в право сильного, он не боится конфронтации с Западом. Но при этом во всех своих силовых акциях он видит и просчитывает выгоду.

2. Отправка наемников и солдат на территорию Украину имела свою логику. Смена власти в 2014 году происходила там болезненно и на фоне тяжелого раскола в украинском обществе. Часть населения категорически не принимала новое руководство в Киеве. На востоке прошли большие митинги под российскими флагами, люди занимали административные здания. Путин видел, что для вторжения есть определенная социальная база (хотя и явно переоценил её масштаб).

3. Понятен был и политический профит от вторжения в Украину. Присоединение Крыма резко повышало рейтинг Путина внутри России. Создание марионеточных республик на Донбассе давало ему в руки инструмент давления на Киев и на Запад.

4. Сейчас ситуация отличается кардинально. Вторжение в Беларусь не принесет никакой выгоды Кремль, но создаст огромные издержки. Силовой вариант просто иррационален.

5. В отличие от Украины-2014, в белорусском обществе нет никакой поляризации. Абсолютное большинство выступает за перемены. На улицах огромные митинги, заводы бастуют, появление Лукашенко на публике встречают свистом. Он реально стал чужим в своей стране.

6. В Беларуси нет идеологического конфликта. Люди в основной массе хорошо относятся и к России, и к Европе. Обратите внимание: оппозиционные кандидаты плохого слова не сказали про Россию за всю кампанию. А вот Лукашенко наоборот активно разыгрывал антироссийскую карту: захватил дочерний банк "Газпрома", арестовал бойцов "Вагнера", называл своих оппонентов агентами Москвы.

7. Антироссийских настроений в Беларуси нет, но военное вторжение моментально поменяет эту ситуацию. Ничто так не объединяет общество, как приход иностранных войск. Украинцы до сих пор шутят, что Путин сделал для сплочения их нации едва ли не больше, чем Бандера.

8. Лукашенко после беседы с Путиным сообщил, что тот в деталях следит за событиями в Беларуси. А значит, Путин прекрасно знает, что бойцов местного ОМОНа повсеместно сравнивают с карателями. Если к карателям прибавятся еще и оккупационные войска, то президенту России такие ассоциации точно не понравятся. Легенда про защиту "русского мира" тут не сработает; дети по всей Беларуси будут пририсовывать портретам Путина гитлеровские усики.

9. Несмотря на странные маневры у границ, никакой реальной подготовки для вторжения в Беларусь не заметно. В первую очередь при организации таких операций готовится общественное мнение в собственной стране, разворачивается пропаганда. Но вы сами видите: говорящие головы Кремля ничего хорошего про "батьку" не говорят. Напротив - сенатор Пушков сегодня, например, заявил о неизбежном крахе Лукашенко.

10. Полагаю, что спасение бывшего белорусского президента не входит в планы Кремля. Он потерял политический вес, и максимум, что Путин может ему предложить - это убежище.

11. Влиять же на ситуацию в Беларуси российская власть, скорее всего, попытается через "мягкую силу". После ухода Лукашенко Кремль постарается помочь кандидату, с которым (как им кажется) будет проще всего наладить диалог. Путину сообщат, что тот же Бабарико 15 лет возглавлял дочерний банк "Газпрома", человек конструктивный, не самодур, в отличие от Лукашенко. Зачем с ним бороться? Лучше "задушить в объятиях".

12. Впрочем, они вряд ли понимают, что даже в объятиях сложно задушить целое общество. А это самое общество первым делом начнет создавать систему для контроля власти. Чтобы из следующего главы государства не получился новый Лукашенко".