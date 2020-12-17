"Многие думают, что Bellingcat это или сливной бачок спецслужб, или какие-то очень политически заряженные энтузиасты - ну, по крайней мере, я так думал, такое впечатление у меня сложилось из новостей. Yо они, скорее, чуваки, которые очень любят работать с данными. "то, разумеется, само по себе не отрицает любую из приведенных выше трактовок, но просто указывает на то, что Bellingcat к ним не сводится. В расследованиях принимают участие разные люди, у них разные мотивации и так далее", - пишет журналист и маркетолог на своей странице в Facebook.

"В частности, там есть группа исследователей, которые помогают европейскому Интерполу бороться с детской порнографией. Интерпол (точнее, Европол) выкладывает в паблик те фрагменты изображений, которые теоретически могли бы пролить свет на то, где и когда был сделан снимок (никаких детей на этих изображениях, конечно, нет). Любой пользователь интернета может попробовать опознать место снимка, распознать какие-то объекты (вдруг какие-то товары уникальны или продаются только в одном регионе) и так далее.

Bellingcat тоже в этом участвует, но в отличие от других пользователей, помогающих Интерполу, иногда подробно рассказывает, как он это делает. Вчера я случайно набрел на их расследование - и, короче, это такое же интеллектуальное удовольствие, как в первый раз прочитать рассказ про Шерлока Холмса.

"Наблюдение показало мне, что подошвы ваших ботинок испачканы красноватой глиной. А у самой почты на Уигмор-стрит как раз ведутся земляные работы. Земля вся разрыта, и войти на почту, не испачкав ног, невозможно. Глина там особого, красноватого цвета, какой поблизости нигде больше нет".

И ты такой: "ааааа!"

Тут, короче, точно так же, но на порядок сложнее, круче и по-настоящему. Вот, например, пример со снимками из Азии. На снимках видна какая-то мутная постройка вдалеке, трава, дерево и дорога. Нужно найти место и время.

Что они сделали:

1. На основании трех снимков нарисовали для себя проекцию сверху - где какие объекты.

2. Заметили в углу снимка временную постройку с голубой крышей.

3. Заметили в углу снимка столб электропередач.

4. отметили, что у дома в глубине снимка розовая крыша.

5. Отметили, что дом не достроен.

С помощью Google Earth погуляли по Таиланду, Сингапуру, Вьетнаму, Индонезии, Лаосу и Камбодже. По совокупности примет решили, что Камбоджа самый сильный кандидат - крыши, деревья и столбы электропередач похожи.Они гуляли по Сием Рипу, так что дальнейшие поиски тоже решили продолжить именно там.

В Сием Рипе они локализовали две улицы, на которых нужных деревьев было больше всего, и прошли порядка 5 км глазами. Так они нашли нужное место.Дальше с помощью архива спутниковых и пользовательских снимков этой точки они сумели составить таймлайн того, что происходило в ней с 2004 года.Благодаря манговому дереву на оригинальном снимке удалось определить год снимка - потому что скорость манговых деревьев примерно известна, и были другие снимки с тем же деревом.

Благодаря теням, которые отбрасывают постройки, удалось определить время года: скорее всего, снимок сделан или в мае, или в августе 2008 года в три часа дня (интересно, что есть небольшая вероятность 2007 или 2009, но тоже только май или август).

Короче, просто magic. Понятно, что они публикуют только успешные кейсы, и на каждый успешный наверняка десяток таких, когда ничего найти не удалось, но все равно".