"Расследование отравления Навального создает новую ситуацию. И снаружи путинской системы, и внутри. Навальный 12 лет, начиная с 2008 года опубликовал десятки текстов, разоблачающих отдельных высших деятелей российской политики и бизнеса. Для широких кругов читателей в России и за рубежом эти расследования создавали картину коррумпированности окружения Путина. Однако и сам Путин, и его окружение, как казалось, адаптировались к этим расследованиям", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Было много различных "смягчающих" версий, которые позволяли вывести Путина из-под ответственности. В отношении многочисленных злодеяний, получивших публичное освещение, высший класс России мог рассчитывать на различные "версии смягчения": Навальный работает в интересах Путина, как "санитар леса", Навальный помогает Путину поддерживать "баланс башен", т.е. кремлевских кланов. Отдельные события - убийство Немцова, сбитый "Боинг", покушения за рубежом и т.д. - все это можно было интерпретировать как "эксцесс исполнителей". Внутри самой системы многие могли считать, что преступления совершаются различными "прокси" - кадыровцами, пригожинцами и др.

Значительная часть зарубежной аудитории, в том числе и европейские политики, работающие с Россией, могли принимать публичные объяснения Путина в отношении этих событий. Интерпретации путинизма как "мафия-state" оспаривались как слишком "метафорические". Теперь во всем этом поставлена "жирная точка". Все участники политических и деловых коммуникаций вокруг Кремля - как внутри системы, так и вне - теперь имеют дело с расследованием, которое показало, что группа сотрудников ФСБ в течение трех лет экспериментировала с боевым ядом на семье Алексея Навального, используя всю инфраструктуру ФСБ - поддельные паспорта, поддержку региональных УФСБ, специальные научные центры.

Целью этих трехлетних экспериментов было установление возможности "убийства без доказательств". Жертвой этого чудовищного эксперимента могли оказаться не только Навальный, но и его жена, и дети. Все это не могло происходить без Бортникова, а значит и без Путина. Это была долгосрочная операция, и она не может быть интерпретирована как "эксцесс", "ошибка исполнителя" (как это для многих было с "Боингом") или "выход за рамки полномочий" (как это было с убийством кадыровцами Немцова).

Поэтому расследование не только замыкает 12-летнюю политическую биографию Навального, делая его в итоге человеком, на котором споткнулись не только "Дерипаска с Приходько" или "Усманов с Медведевым", но теперь и Путин. Навальный этим расследованием превращается в новую фигуру. Это расследование замыкает всю историю "путинской системы", а возможно и весь постсоветский транзит. Оно выбивает табуретку из-под ног всех коллаборантов Путина в Европе - и Шредера, и Платцека, и всех сторонников "бизнеса as usual".

И на мой взгляд, она создает новую ситуацию и внутри самой системы и ее верхних эшелонов, поскольку перед многими ставит вопрос о том, каковы вообще дальнейшие основания оставаться внутри системы. Это расследование по последствиям гораздо значительнее, чем, например, санкции, к которым путинская верхушка адаптирована. Чудовищность этой истории повлияет на все, что имеется: на участие Кремля в минских соглашениях по Украине, на "Северный поток", на политические коммуникации в Евразии, на положение российских госкорпораций и их руководства, на все формы российского продвижения в мире. Эта история ведет к окончательному переосмыслению путинизма для тех людей, которые не собирались этого делать ранее.

Картина трехлетней спецоперации, в которой "подтравливали" семью российского оппозиционера с целью проверки действия боевого вещества, которое в дальнейшем могло бы применяться в отношении кого угодно, - это выходит за пределы вообще каких-либо аргументаций в пользу Кремля - "геополитических", "политики нацинтересов", "эксцесса исполнителя" и т.д."