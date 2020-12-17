"Итак, Путин все объяснил. Навальный связан со спецслужбами США, поэтому ФСБ вела за ним слежку, но не травила. Здесь сразу возникает вопрос. Слежка за агентом обычно сводится к тому, чтобы поймать его в момент тайной передачи врагу наших секретов. Но Навальный - "агент" специфический. Не он передает, а ему передают. И не сведения о военных секретах, а сведения о коррумпированных чиновниках. Информацию не только не тайную, но предназначенную к обнародованию на следующий же день после ее "получения от американских спецслужб", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Хотелось бы услышать от Владимира Владимировича, в чем, собственно, состояла слежка? "Американские спецслужбы" могли бы отправлять Навальному свою информацию электронной почтой, а копию сразу же слать в ФСБ, Следственный комитет и Кремлевскую администрацию на тот случай, если те вдруг захотят ловить коррупционеров. Зачем было гонять бедных эфэсбешников по всей России-матушке за наши налоги? В чем состояло их задание?Что-то в объяснении Путина явно не сходится. Или ездили они все же для другой цели, или ФСБ просто имитирует деятельность, сначала сочиняя миф, будто кто-то является американским агентом, а затем раздувая штаты и финансирование для "обезвреживания" этого агента.

Путина, впрочем, расспрашивать бесполезно: он сказал все, что хотел. А вот у ребят, которые годами ездили за Навальным, растрачивая деньги на бессмысленную работу, я хотел бы кое-что спросить. Они случайно не видели, кто его отравил? Они несколько лет просто имитировали деятельность, или действительно хоть как-то следили за Навальным? А если следили, то неужели все прошляпили? Неужели даже сейчас они не могут зайти к своему генералу и доложить, что там-то и там-то видели подозрительных людей и подозрительные действия стороны таких-то лиц. И что ФСБ может этих лиц обнаружить для того, чтобы раскрыть историю с отравлением и спасти свою честь.

Но, боюсь, эти ребята - "новички". Ничего не умеют и ничего не видели. Или же видели таких лиц, про которых им лучше помалкивать".