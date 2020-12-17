"Путин подтвердил, что данные расследования Bellingcat верны, и что за Навальным могла постоянно следовать группа из 2-8 сотрудников ФСБ-химиков. Путин нервно смеялся, когда повторял уже в который раз алиби спецслужб: если бы наши лихие парни, настоящие профи, хотели бы убить Навального, то они бы уж довели дело до конца. А так - просто ездили за ним по России, чтобы пресекать его связи с иностранной разведкой", - пишет обозреватель и преподаватель на своей странице в Facebook.

"Интересная конспирологическая версия о том, что поскольку Bellingcat может быть связан с западными разведками, то с ними связан и Навальный, и поэтому были резоны следить за ним, хоть он и "не нужен никому", не очень хорошо сочетается с фактами. Получается, что либо Навальный впал в кому без причины, либо американские спецслужбы настолько озверели, что действуют в глубине Сибири, несмотря на противодействие великолепных фсбшников из команды сопровождения.

Путин явно раздражен необходимостью постоянно говорить о Навальном, которого он теперь называет "берлинский пациент". Президент делится тонким наблюдением о том, что есть такой подлый политический прием, когда отдельные личности критикуют прямо первых лиц государства, чтобы как бы сравнять себя с ними. К 22 году в своем кресле президент уверовал в то, что он несравненный.

Когда Путин говорит о богатстве своих родственников, он не может закончить ни одной фразы: по невнятнице можно догадаться, что в этом тоже виноваты западные спецслужбы.

Один товарищ в подзамочном посте ярко пишет о том, сколько же в этом сорокинщины: дроны летают за великой стеной, и словно на телеканале Animal Planet ведут прямой репортаж: посмотрите, какой опасный хищник, как он изготовился к прыжку".