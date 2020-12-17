"Сегодня большая пресс-конференция Путина и там он, конечно, либо будет молчать о попытке убийства, организованной по его приказу, либо нагло лгать", - пишет оппозиционер на своей странице в Facebook.

"Чтобы лгать было немного сложнее, я еще раз хочу напомнить о фактах:

- я и мои представители подали 2 заявления в СК, 3 в органы МВД и 1 в ФСБ с требованием возбудить уголовные дела по факту попытки убийства, тяжким телесным повреждениям и использованию химоружия;

- везде нам отказали;

- все отказы были обжалованы в судах и снова везде отказ;

- представитель Генпрокуратуры официально уведомил нас на заседании Басманного суда, что ни прокуратура, ни СК дело не расследуют. Путин уже врал об обратном на заседании общественного совета;

- у меня никогда не было ни диабета, ни панкреатита и других подобных заболеваний. Над этими "диагнозами" посмеялись не только врачи в Германии, но и те, кто приезжал в Омск из Москвы;

- состояние моего здоровья 20 августа 2020 года было прекрасным и это легко проверить;

- 4 месяца прошло, уголовного дела нет, прав потерпевшего у меня нет, одежду мою не вернули;

- ну а про этих хануриков, что ездили за мной почти 4 года, я и говорить не буду. Против этих фактов спорить бесполезно.

Взяли в руки попкорн, ждем".